Николай Никульников: "Все что делаете, надо делать хорошо и по максимуму!"

Видя растущую потребность в "цифровых" кадрах, в ПГУТИ в 2022 году основали новый факультет — "Цифровая экономика и массовые коммуникации". Его возглавил к. э. н., руководитель ИТ-комитета КДСО и основатель агентства цифровой трансформации WEBROVER Николай Никульников. Он стоял у истоков становления факультета. Как развивается новое структурное подразделение ПГУТИ? Насколько востребованы на рынке труда "цифровые" кадры университета? Берут ли на работу в WEBROVER выпускников вуза? Об этом Николай Викторович рассказывает редакции журнала "Цифра" в своем интервью.

— Факультет "Цифровой экономики и массовых коммуникаций" довольно молодой: его основали в 2022 году. Что послужило толчком к этому событию?

— Решение принималось не одномоментно, как может показаться. Мы шли к этому шагу с 2004 года. Тогда открылась кафедра "Электронной коммерции". В 2016 году ее преобразовали в кафедру "Цифровой экономики". Интересный факт: трансформация произошла на 3 года раньше, чем в России запустили одноименный национальный проект.

Говоря мы, я имею в виду в том числе себя, так как стоял у истоков кафедры "Электронной коммерции" и был первым преподавателем-практиком.

— Как сформировался факультет "Цифровой экономики и массовых коммуникаций"? Насколько сложно было сформировать новый факультет?

— По большому счету все было просто, потребовалось лишь волевое решение нового ректора — Вадима Александровича Ружникова.

Как только — так сразу выделили выпускающие кафедры: "Цифровой экономики", "Прикладной информатики" и "Связей с общественностью и массовых коммуникаций". Их выбирали по принципу инновационности и непрофильности к традиционно "связистскому" вузу.

— Как изменилось обучение специалистов направления "цифровая экономика" с выделением его в отдельный факультет?

— Образование — консервативная система, поэтому все изменения плавные. Нельзя сказать, что после формирования факультета обучение по данному направлению сильно изменилось. К тому же ведущие кафедры изначально занимались инновационными методиками и были "на острие".

Но некоторые перемены все же есть. Например, стало больше практики, связи с производством, реальным бизнесом.

— Можно ли уже говорить о первых результатах работы факультета? Как вы их оцениваете?

— Полтора года, конечно, небольшой отрезок времени, чтобы говорить о результатах именно факультета. Но уже кристаллизуются его сильные и уникальные стороны. Отмечу три пункта:

факультет № 3 самый творческий, нестандартный и яркий: это можно увидеть на студвесне, конкурсе "Мисс ПГУТИ" и на спортивных соревнованиях

высокая востребованность выпускников и студентов старших курсов у работодателей

именно на нашем факультете самый маленький разрыв между "джуниорами", которые сейчас в избытке на рынке труда и "миддлами", которые нарасхват (Прим. ред. — Речь идет об уровне компентентности специалистов: младших называют "джуниорами", средних — "миддлами", а старших — "сеньорами").

— Насколько, на ваш взгляд, востребовано образование в области цифровой экономики?

— Образованные кандидаты востребованы бизнесом: как малым, так и средним и крупным. Новые технологии надо уметь "готовить" (уместно внедрять в текущие бизнес-процессы). Возрастные специалисты часто не имеют таких навыков. Наш факультет дает базу для необходимых на рынке труда умений в текущем технологическом стеке и, самое главное, формирует навык приспосабливаться к невиданным технологиям и процессам.

— Ведут ли преподаватели факультета практическую деятельность или заняты только наукой и преподаванием?

— На 3 факультете ПГУТИ один из самых высоких процентов преподавателей-производственников. Без глубокого и свежего опыта практической деятельности большую часть предметов в сфере цифровой экономики невозможно преподавать. Профессиональный путь у каждого преподавателя свой: от налоговой инспекции до собственного бизнеса.

— Поделитесь ближайшими интересными проектами факультета?

— Предпринимательские компетенции — одна из точек роста и отличие факультета. Поэтому программа "Стартап как диплом" сквозным образом будет внедряться во все образовательные процессы. Не мгновенно, но, надеюсь, возникнет реальная экосистема бизнесов, связанных с выпускниками факультета.

— Какие-то заслуги уже успели получить студенты факультета?

— Конечно, и их очень много. Можно перечислять очень долго: это и призовые места в конкурсах "Умника", и Олимпиады 1С, и в "Мисс ПГУТИ", и в соревнованиях по аэробике и хип-хопу. А еще ребята очень ярко проявляют себя на Студенческой весне.

— Востребованы выпускники профессий цифровой экономики на рынке труда? Будет ли, на ваш взгляд, расти спрос в будущем?

— 100 процентов! Потребность растет, и перспективы оптимистические. Есть, конечно, гипотезы, что за программистов будет писать код GPT. Но вот люди "на стыке" и те, кто должен ставить задачи, и контролировать их исполнение, становятся только востребованнее!

— В каких компаниях проходят практику студенты вашего факультета?

— ГК ЛАНИТ, Почта России, СБЕР, Яндекс, предприятия Клуба Директоров Самарской Области и Деловой России. В основном пробуют роли аналитиков, менеджеров проектов, промт-инженеров, пиарщиков и рекламистов.

— Каких студентов вы берете на практику в агентство цифровой трансформации WEBROVER? Уже кого-то из них приняли на работу?

— Мои основные заместители, а именно технический директор и коммерческий директор — это мои дипломники 2008 года, руководитель отдела "Аналитики" — выпускница "Бизнес-информатики" 2020 года. Мне кажется, это о многом говорит, если не обо всем. Много сотрудников WEBROVER имеет диплом ПГУТИ, и я надеюсь, их доля в компании будет расти.

— По каким критерием вы отбираете будущих работников? Какой шанс трудоустроиться в WEBROVER молодежи без опыта?

— Мы в WEBROVER, конечно, как и все, предпочитаем сложившихся профессионалов. Но, кстати говоря, выпускники вузов могут и должны быть с опытом работы к моменту завершения учебы. Для нас это тоже маркер. Если выпускник совсем без опыта, то это "не наш человечек".

— Что вы бы посоветовали молодым специалистам как работодатель?

— Не надо бояться браться за новое. Все что делаете, надо делать хорошо и по максимуму!

— Какие изменения, на ваш взгляд, будут происходить в цифровой экономике в ближайшем будущем? Какие тренды нас ждут?

— Изменения нас ждут стремительные и драматичные. Полностью предсказать тренды невозможно: даже Facebook (принадлежит корпорации Meta, объявленной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ошиблись со своей ставкой на Мета-вселенную, но AI (искусственный интеллект), а также AR (дополненная реальность) меняют все нашу жизнь сильнее и быстрее, чем в свое время изменили смартфоны.