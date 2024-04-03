Николай Никульников: "Все что делаете, надо делать хорошо и по максимуму!"

Видя растущую потребность в "цифровых" кадрах, в ПГУТИ в 2022 году основали новый факультет — "Цифровая экономика и массовые коммуникации". Его возглавил к. э. н., руководитель ИТ-комитета КДСО и основатель агентства цифровой трансформации WEBROVER Николай Никульников. Он стоял у истоков становления факультета. Как развивается новое структурное подразделение ПГУТИ? Насколько востребованы на рынке труда "цифровые" кадры университета? Берут ли на работу в WEBROVER выпускников вуза? Об этом Николай Викторович рассказывает редакции журнала "Цифра" в своем интервью.
— Факультет "Цифровой экономики и массовых коммуникаций" довольно молодой: его основали в 2022 году. Что послужило толчком к этому событию?
— Решение принималось не одномоментно, как может показаться. Мы шли к этому шагу с 2004 года. Тогда открылась кафедра "Электронной коммерции". В 2016 году ее преобразовали в кафедру "Цифровой экономики". Интересный факт: трансформация произошла на 3 года раньше, чем в России запустили одноименный национальный проект.
Говоря мы, я имею в виду в том числе себя, так как стоял у истоков кафедры "Электронной коммерции" и был первым преподавателем-практиком.
— Как сформировался факультет "Цифровой экономики и массовых коммуникаций"? Насколько сложно было сформировать новый факультет?
— По большому счету все было просто, потребовалось лишь волевое решение нового ректора — Вадима Александровича Ружникова.
Как только — так сразу выделили выпускающие кафедры: "Цифровой экономики", "Прикладной информатики" и "Связей с общественностью и массовых коммуникаций". Их выбирали по принципу инновационности и непрофильности к традиционно "связистскому" вузу.
— Как изменилось обучение специалистов направления "цифровая экономика" с выделением его в отдельный факультет?
— Образование — консервативная система, поэтому все изменения плавные. Нельзя сказать, что после формирования факультета обучение по данному направлению сильно изменилось. К тому же ведущие кафедры изначально занимались инновационными методиками и были "на острие".
Но некоторые перемены все же есть. Например, стало больше практики, связи с производством, реальным бизнесом.
— Можно ли уже говорить о первых результатах работы факультета? Как вы их оцениваете?
— Полтора года, конечно, небольшой отрезок времени, чтобы говорить о результатах именно факультета. Но уже кристаллизуются его сильные и уникальные стороны. Отмечу три пункта:
факультет № 3 самый творческий, нестандартный и яркий: это можно увидеть на студвесне, конкурсе "Мисс ПГУТИ" и на спортивных соревнованиях
высокая востребованность выпускников и студентов старших курсов у работодателей
именно на нашем факультете самый маленький разрыв между "джуниорами", которые сейчас в избытке на рынке труда и "миддлами", которые нарасхват (Прим. ред. — Речь идет об уровне компентентности специалистов: младших называют "джуниорами", средних — "миддлами", а старших — "сеньорами").
— Насколько, на ваш взгляд, востребовано образование в области цифровой экономики?
— Образованные кандидаты востребованы бизнесом: как малым, так и средним и крупным. Новые технологии надо уметь "готовить" (уместно внедрять в текущие бизнес-процессы). Возрастные специалисты часто не имеют таких навыков. Наш факультет дает базу для необходимых на рынке труда умений в текущем технологическом стеке и, самое главное, формирует навык приспосабливаться к невиданным технологиям и процессам.
— Ведут ли преподаватели факультета практическую деятельность или заняты только наукой и преподаванием?
— На 3 факультете ПГУТИ один из самых высоких процентов преподавателей-производственников. Без глубокого и свежего опыта практической деятельности большую часть предметов в сфере цифровой экономики невозможно преподавать. Профессиональный путь у каждого преподавателя свой: от налоговой инспекции до собственного бизнеса.
— Поделитесь ближайшими интересными проектами факультета?
— Предпринимательские компетенции — одна из точек роста и отличие факультета. Поэтому программа "Стартап как диплом" сквозным образом будет внедряться во все образовательные процессы. Не мгновенно, но, надеюсь, возникнет реальная экосистема бизнесов, связанных с выпускниками факультета.
— Какие-то заслуги уже успели получить студенты факультета?
— Конечно, и их очень много. Можно перечислять очень долго: это и призовые места в конкурсах "Умника", и Олимпиады 1С, и в "Мисс ПГУТИ", и в соревнованиях по аэробике и хип-хопу. А еще ребята очень ярко проявляют себя на Студенческой весне.
— Востребованы выпускники профессий цифровой экономики на рынке труда? Будет ли, на ваш взгляд, расти спрос в будущем?
— 100 процентов! Потребность растет, и перспективы оптимистические. Есть, конечно, гипотезы, что за программистов будет писать код GPT. Но вот люди "на стыке" и те, кто должен ставить задачи, и контролировать их исполнение, становятся только востребованнее!
— В каких компаниях проходят практику студенты вашего факультета?
— ГК ЛАНИТ, Почта России, СБЕР, Яндекс, предприятия Клуба Директоров Самарской Области и Деловой России. В основном пробуют роли аналитиков, менеджеров проектов, промт-инженеров, пиарщиков и рекламистов.
— Каких студентов вы берете на практику в агентство цифровой трансформации WEBROVER? Уже кого-то из них приняли на работу?
— Мои основные заместители, а именно технический директор и коммерческий директор — это мои дипломники 2008 года, руководитель отдела "Аналитики" — выпускница "Бизнес-информатики" 2020 года. Мне кажется, это о многом говорит, если не обо всем. Много сотрудников WEBROVER имеет диплом ПГУТИ, и я надеюсь, их доля в компании будет расти.
— По каким критерием вы отбираете будущих работников? Какой шанс трудоустроиться в WEBROVER молодежи без опыта?
— Мы в WEBROVER, конечно, как и все, предпочитаем сложившихся профессионалов. Но, кстати говоря, выпускники вузов могут и должны быть с опытом работы к моменту завершения учебы. Для нас это тоже маркер. Если выпускник совсем без опыта, то это "не наш человечек".
— Что вы бы посоветовали молодым специалистам как работодатель?
— Не надо бояться браться за новое. Все что делаете, надо делать хорошо и по максимуму!
— Какие изменения, на ваш взгляд, будут происходить в цифровой экономике в ближайшем будущем? Какие тренды нас ждут?
— Изменения нас ждут стремительные и драматичные. Полностью предсказать тренды невозможно: даже Facebook (принадлежит корпорации Meta, объявленной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ошиблись со своей ставкой на Мета-вселенную, но AI (искусственный интеллект), а также AR (дополненная реальность) меняют все нашу жизнь сильнее и быстрее, чем в свое время изменили смартфоны.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.