Тольяттинцы завоевали медали на первенстве России по тхэквондо

В подмосковном Одинцово с 1 по 6 апреля проходит первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года по тхэквондо.
За первые два дня соревнований отличные результата показали спортсменки тольяттинского ПСК "Олимпиец":
В весовой категории до 46кг одержав победу в 4 поединках, на первую ступень пьедестала поднялась Алиса Ангелова.
В весовой категории до 49кг, достойно пройдя все поединки, на первую ступень пьедестала поднялась также Виктория Еремина. Тем самым она подтвердила свой статус чемпионки в новой весовой категории.
В весовой категории свыше 73 кг Кристина Сергеева прошла уверенно все поединки и стала победительницей первенства России.
В подготовке спортсменок участвовали тренеры: Анар Аскеров, Турал Аскеров, Бахтияр Кулиев, Александр Сухоруков.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?