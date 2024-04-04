Тольяттинцы завоевали медали на первенстве России по тхэквондо

В подмосковном Одинцово с 1 по 6 апреля проходит первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года по тхэквондо.

За первые два дня соревнований отличные результата показали спортсменки тольяттинского ПСК "Олимпиец":

В весовой категории до 46кг одержав победу в 4 поединках, на первую ступень пьедестала поднялась Алиса Ангелова.

В весовой категории до 49кг, достойно пройдя все поединки, на первую ступень пьедестала поднялась также Виктория Еремина. Тем самым она подтвердила свой статус чемпионки в новой весовой категории.



В весовой категории свыше 73 кг Кристина Сергеева прошла уверенно все поединки и стала победительницей первенства России.



В подготовке спортсменок участвовали тренеры: Анар Аскеров, Турал Аскеров, Бахтияр Кулиев, Александр Сухоруков.