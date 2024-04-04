16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У бомбоубежища около Пятилетки появился новый совладелец Александр Кобенко: "Университетский кампус станет центром современного производства" Площадь IKEA в самарском ТЦ "Мега" может занять маркетплейс "Мегамаркет" В Самаре утвердили проект реконструкции улицы, которая соединит Московское и Ракитовское шоссе В Самаре ищут перевозчика на бесплатные автобусы

Экономика и бизнес

Александр Кобенко: "Университетский кампус станет центром современного производства"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 240
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Александр Кобенко, член совета директоров ГК "Акрон Холдинг", рассказал о внедрении новых технологий, подготовке кадров в процессе работы, а также о видении реализации амбициозного проекта межвузовского кампуса Самарской области. Напомним, кампус создается в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Фото: предоставлено ГК "Акрон Холдинг"

— Что сегодня представляет из себя "Акрон Холдинг"?

— Группа компаний "Акрон Холдинг" — один из крупнейших в России многопрофильных промышленных холдингов полного цикла. Сегодня в своем активе мы имеем 31 производственное предприятие в разных регионах России, в том числе и в Самарской области, в которых работают свыше 18,5 тысяч человек. Наши предприятия занимаются производством широкой линейки изделий в сфере цветной металлургии, электротехнической, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией промышленных отходов, и оказанием сервисных услуг для компаний нефтегазового комплекса.
Мы реализуем инвестиционную программу, направленную на развитие наших действующих и новых производств, вкладывая средства как в создание собственных производственных мощностей, так и в расширение и модернизацию парка технологического оборудования.

— Насколько активно "Акрон Холдинг" внедряет в производство новые разработки?

— Холдинг крайне заинтересован в разработке и внедрении новых продуктов и технологий. Это вполне оправдано — мы стремимся к тому, чтобы конкурентоспособность нашей продукции только росла. Нам интересны разработки новых изоляционных материалов для производства кабельно-проводниковой продукции, внедрение цифры в электротехе, разработки новых сварочных технологий, плавки и литья цветных металлов, внедрение энергоэффективных технологий. Для этого Холдинг активно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, такими как МИСиС, ЛЭТИ, МГТУ им. Баумана, СамГТУ и др, а также работает над созданием собственного RND-центра.

— Насколько остро для группы компаний стоит вопрос подготовки профильных специалистов? В чем видите его решение?

— В современных условиях технологии обновляются быстрее, чем колледжи и вузы успевают перестроить учебный процесс под освоение студентами новых навыков и практик управления процессами. Поэтому работодателям, нуждающимся в квалифицированных сотрудниках, зачастую приходится решать этот вопрос самостоятельно или в тесном сотрудничестве образовательными учреждениями, встраивая в их учебные программы необходимые модули. И речь не только о среднем специальном или высшем образовании. Мы также работаем и со школами. Например, в Нефтегорске мы открыли "Акрон-классы", для углубленного изучения профильных предметов, интеллектуального развития и проведения углубленной профориентационной работы с учениками.

Помимо освоения азов основной профессии, необходимо так же развивать универсальные компетенции и гибкие навыки — так называемые "софт-скиллы". Они важны независимо от сферы деятельности, и в целом стали играть очень большую роль в достижении профессиональных успехов. Для этого в Холдинге создан и успешно функционирует Корпоративный университет, который так же активно сотрудничает с вузами Самарского региона. Например, мы создали совместные программы магистратуры. Это способствует формированию интереса к выбору профессий, востребованных на предприятиях Холдинга.

— Каким образом межвузовский кампус, проект которого сегодня реализуется в Самаре, может вписаться в карту развития холдинга?

— Холдинг в целом всегда позитивно оценивает подобные инициативы, и в этом смысле Кампус, как мне кажется, позволит повысить и инвестиционную привлекательность региона, и его научно-образовательный потенциал, став своеобразной точкой притяжения для студентов, молодых ученых и бизнеса, заинтересованного в современных кадрах. Акцент в его концепции сделан на междисциплинарный подход, он позволяет сконцентрироваться на сильных сторонах каждого из бенефициаров кампуса. Такого рода взаимодействие вузов с индустриальными партнерами важно на данном этапе развития промышленности: на основе такого сотрудничества можно достичь роста производительности труда и уровня развития человеческого капитала, создания новых технологий, а значит, обеспечения технологического суверенитета страны и ее конкурентоспособности.

Важно, что создаваемая высокотехнологичная инфраструктура объединит сразу несколько вузов. Это позволит не только получать академические знания, но и расширить круг общения, научных интересов, творческого самовыражения, будет способствовать повышению продуктивности, концентрации и выработке креативных идей у студентов.

— Какие проекты были бы интересны "Акрон Холдингу"?

— Так как мы высокодиверсифицированный Холдинг постоянно открываем для себя новые направления развития и для нас крайне важно, чтобы к нашей команде присоединялись квалифицированные, замотивированные на результат специалисты. Мы рассчитываем, что в среде кампуса такие таланты обязательно будут появляться и пополнять ряды сотрудников наших предприятий.

Что касается инфраструктуры, то здесь хотелось бы, чтобы самарский кампус, как центр инновационного производства, был реализован в формате инновационно-образовательных кварталов (ИОК). Это территория, на которой объединяются передовые институты и компании со стартапами, бизнес-инкубаторами и акселераторами. Как правило, помимо образовательной, научной и инновационной инфраструктуры, такие кварталы включают многофункциональную жилую застройку, офисы и ритейл. Концентрация предприятий инновационной экономики может быть обеспечена за счет развития партнерских отношений научных институтов, бизнеса и государства.

Такие кварталы включают экономические, физические и сетевые составляющие. Их характеризует фокус на наборе конкретных отраслей или на уникальные особенности местной экономики, пул якорных учреждений и предприятий, значимых для сектора специализации ИОК. Они также отличаются разнообразием и высоким качеством среды, высоким уровнем сервиса: от медицинских офисов до продуктовых магазинов, ресторанов, кафе, небольших отелей и объектов розничной торговли.

Все это позволит индустриальным партнерам, которые будут работать параллельно с вузами, создавать свои объекты, инженерные центры, готовить высококлассных специалистов, которые будут развивать науку, технологии и укреплять технологический суверенитет страны.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №25

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5