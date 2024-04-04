Александр Кобенко: "Университетский кампус станет центром современного производства"

Александр Кобенко, член совета директоров ГК "Акрон Холдинг", рассказал о внедрении новых технологий, подготовке кадров в процессе работы, а также о видении реализации амбициозного проекта межвузовского кампуса Самарской области. Напомним, кампус создается в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

— Что сегодня представляет из себя "Акрон Холдинг"?

— Группа компаний "Акрон Холдинг" — один из крупнейших в России многопрофильных промышленных холдингов полного цикла. Сегодня в своем активе мы имеем 31 производственное предприятие в разных регионах России, в том числе и в Самарской области, в которых работают свыше 18,5 тысяч человек. Наши предприятия занимаются производством широкой линейки изделий в сфере цветной металлургии, электротехнической, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией промышленных отходов, и оказанием сервисных услуг для компаний нефтегазового комплекса.

Мы реализуем инвестиционную программу, направленную на развитие наших действующих и новых производств, вкладывая средства как в создание собственных производственных мощностей, так и в расширение и модернизацию парка технологического оборудования.

— Насколько активно "Акрон Холдинг" внедряет в производство новые разработки?

— Холдинг крайне заинтересован в разработке и внедрении новых продуктов и технологий. Это вполне оправдано — мы стремимся к тому, чтобы конкурентоспособность нашей продукции только росла. Нам интересны разработки новых изоляционных материалов для производства кабельно-проводниковой продукции, внедрение цифры в электротехе, разработки новых сварочных технологий, плавки и литья цветных металлов, внедрение энергоэффективных технологий. Для этого Холдинг активно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, такими как МИСиС, ЛЭТИ, МГТУ им. Баумана, СамГТУ и др, а также работает над созданием собственного RND-центра.

— Насколько остро для группы компаний стоит вопрос подготовки профильных специалистов? В чем видите его решение?

— В современных условиях технологии обновляются быстрее, чем колледжи и вузы успевают перестроить учебный процесс под освоение студентами новых навыков и практик управления процессами. Поэтому работодателям, нуждающимся в квалифицированных сотрудниках, зачастую приходится решать этот вопрос самостоятельно или в тесном сотрудничестве образовательными учреждениями, встраивая в их учебные программы необходимые модули. И речь не только о среднем специальном или высшем образовании. Мы также работаем и со школами. Например, в Нефтегорске мы открыли "Акрон-классы", для углубленного изучения профильных предметов, интеллектуального развития и проведения углубленной профориентационной работы с учениками.

Помимо освоения азов основной профессии, необходимо так же развивать универсальные компетенции и гибкие навыки — так называемые "софт-скиллы". Они важны независимо от сферы деятельности, и в целом стали играть очень большую роль в достижении профессиональных успехов. Для этого в Холдинге создан и успешно функционирует Корпоративный университет, который так же активно сотрудничает с вузами Самарского региона. Например, мы создали совместные программы магистратуры. Это способствует формированию интереса к выбору профессий, востребованных на предприятиях Холдинга.

— Каким образом межвузовский кампус, проект которого сегодня реализуется в Самаре, может вписаться в карту развития холдинга?

— Холдинг в целом всегда позитивно оценивает подобные инициативы, и в этом смысле Кампус, как мне кажется, позволит повысить и инвестиционную привлекательность региона, и его научно-образовательный потенциал, став своеобразной точкой притяжения для студентов, молодых ученых и бизнеса, заинтересованного в современных кадрах. Акцент в его концепции сделан на междисциплинарный подход, он позволяет сконцентрироваться на сильных сторонах каждого из бенефициаров кампуса. Такого рода взаимодействие вузов с индустриальными партнерами важно на данном этапе развития промышленности: на основе такого сотрудничества можно достичь роста производительности труда и уровня развития человеческого капитала, создания новых технологий, а значит, обеспечения технологического суверенитета страны и ее конкурентоспособности.

Важно, что создаваемая высокотехнологичная инфраструктура объединит сразу несколько вузов. Это позволит не только получать академические знания, но и расширить круг общения, научных интересов, творческого самовыражения, будет способствовать повышению продуктивности, концентрации и выработке креативных идей у студентов.

— Какие проекты были бы интересны "Акрон Холдингу"?

— Так как мы высокодиверсифицированный Холдинг постоянно открываем для себя новые направления развития и для нас крайне важно, чтобы к нашей команде присоединялись квалифицированные, замотивированные на результат специалисты. Мы рассчитываем, что в среде кампуса такие таланты обязательно будут появляться и пополнять ряды сотрудников наших предприятий.

Что касается инфраструктуры, то здесь хотелось бы, чтобы самарский кампус, как центр инновационного производства, был реализован в формате инновационно-образовательных кварталов (ИОК). Это территория, на которой объединяются передовые институты и компании со стартапами, бизнес-инкубаторами и акселераторами. Как правило, помимо образовательной, научной и инновационной инфраструктуры, такие кварталы включают многофункциональную жилую застройку, офисы и ритейл. Концентрация предприятий инновационной экономики может быть обеспечена за счет развития партнерских отношений научных институтов, бизнеса и государства.

Такие кварталы включают экономические, физические и сетевые составляющие. Их характеризует фокус на наборе конкретных отраслей или на уникальные особенности местной экономики, пул якорных учреждений и предприятий, значимых для сектора специализации ИОК. Они также отличаются разнообразием и высоким качеством среды, высоким уровнем сервиса: от медицинских офисов до продуктовых магазинов, ресторанов, кафе, небольших отелей и объектов розничной торговли.

Все это позволит индустриальным партнерам, которые будут работать параллельно с вузами, создавать свои объекты, инженерные центры, готовить высококлассных специалистов, которые будут развивать науку, технологии и укреплять технологический суверенитет страны.