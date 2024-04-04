Цифровая профессия в Самаре: куда поступить?

Диджитал-профессии нужны везде — от кибербезопасности до управления информационными системами. Компании активно внедряют цифровые технологии. По данным Минэкономразвития, большинство digital-профессий вошли в двадцатку самых востребованных в стране. Путей в диджитал-профессию много. Один из них — получение высшего образования. Постоянно появляются новые цифровые профессии, поэтому невозможно найти в вузе направление с точным названием специальности. Однако стоит выбрать близкое к нему и построить фундамент для будущей профессии. Специалист получает базовые знания, а совершенствует навыки и обретает опыт уже на практике.

Куда пойти учиться в Самаре?

В самарских вузах есть множество направлений подготовки в цифровой сфере. Рассмотрим некоторые из них.

Реклама и связи с общественностью

Это направление подойдет, если вы хотите стать SMM-специалистом, копирайтером, таргетологом или интернет-маркетологом. Вы узнаете об эффективных способах продвижения, научитесь интегрированным маркетинговым коммуникациям, созданию кампаний и получите представление о том, как устроен рынок.

Получить эту специальность можно в следующих вузах Самары:

Самарский университет

СГЭУ

Самарский филиал МГПУ

Самарский филиал СпбГУП

СГСПУ

ПГУТИ

Математика и компьютерные науки

Здесь студенты получают обширную математическую и ИT-подготовку. Они изучают алгебру, математический анализ, геометрическое моделирование, стохастический анализ, дискретную математику и математическую логику, моделирование, базы данных и ОС.

Пройти эту программу обучения можно в Самарском университете.

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Это наиболее практико-ориентированное направление. Здесь изучаются дискретная математика, математическая логика, структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных, архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей и технология разработки ПО.

Обучиться на этом направлении можно в ПГУТИ.

Разработка и администрирование информационных систем

Специалисты этого направления могут анализировать потребности заказчика и формулировать требования к продукту; проектировать архитектуры ПО; разрабатывать алгоритмы решения задач и реализовывать их, а также выполнять оценку экономических показателей проектов.

Изучить эту программу можно в Самарском университете.

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Это ИT-направление, на котором готовят универсальных программистов, способных успешно применять свои знания во множестве прикладных сфер. Среди основных предметов: дискретная математика, языки программирования, архитектура вычислительных сетей, базы данных, программная инженерия и др.

Получить образование по этому направлению можно в Самарском университете.

Технологии разработки мобильных приложений

Здесь студенты изучают языки программирования; весь цикл разработки программного обеспечения: от сбора и обработки требований до тестирования и управления проектами; разработку серверной части мобильных приложений и web-приложений (back-end), а также разработку клиентской части мобильных приложений и web-приложений (front-end).

Стать специалистом в этом направлении можно в ПГУТИ.

Информационные системы и технологии

Направление готовит специалистов по разработке и применению математических моделей процессов и объектов, математических методов, программных и инструментальных средств для решения задач науки, техники, экономики и управления. Эту программу изучают в СамГТУ, ПГУТИ и СамГУПС.

Интеллектуальные информационные системы и технологии

Здесь готовят специалистов, способных разрабатывать, проектировать, моделировать и использовать информационные системы на основе методов ИИ. Выпускники этого направления работают специалистами по информационным системам и ресурсам, Big Data, машинному обучению, технической поддержке и т. д.

Это профиль направления "Информационные системы и технологии" в ПГУТИ.

Прикладная информатика

На этом направлении вы получите навыки проектирования и применения ИТ в бизнесе и экономике, стратегического планирования разработки и управления базами данных, информационного менеджмента, реинжиниринга бизнес-процессов, анализа бизнес-процессов и т. д.

Получить эту специальность можно в этих вузах:

ПГУТИ

СамГТУ

СГЭУ

СГСПУ

Информационная безопасность

После окончания вуза специалист этого направления сможет организовывать комплексную защиту информации на предприятиях, проводить аттестацию оргтехники и выделенных помещений для ведения работ, связанных с конфиденциальной информацией.

Стать экспертом в области информационной безопасности можно в вузах:

Самарский университет

СамГТУ

ПГУТИ

Факультет Цифровой экономики и массовых коммуникаций в ПГУТИ

Широкий выбор диджитал-направлений в ПГУТИ — в самом оснащенным компьютерами вузе Самары. А это влияет на качество подготовки кадров.

Отличное место для обучения цифровым профессиям в ПГУТИ — это факультет цифровой экономики и массовых коммуникаций. Здесь можно получить образование по следующим направлениям подготовки:

09.03.03 — Прикладная информатика, уровень: бакалавриат

27.03.05 — Инноватика, уровень: бакалавриат

38.03.05 — Бизнес-информатика, уровень: бакалавриат

42.03.01 — Реклама и связи с общественностью, уровень: бакалавриат

09.04.03 — Прикладная информатика, уровень: магистратура

38.04.05 — Бизнес-информатика, уровень: магистратура

В состав кафедры Цифровой экономики входят специалисты различных направлений электронной коммерции. Кафедра обучает студентов передовым компетенциям в области ИТ.

Например, на направлении "Бизнес-информатика" студент получает знания в области экономики, менеджмента, права и инфокоммуникационных технологий. А после обучения по программе "Менеджмент" (профиль "Информационный менеджмент") специалист сможет управлять организациями, в том числе государственными и муниципальными. Студенты бакалавриата по направлению "Инноватика" занимаются изучением основ инновационной деятельности, маркетинга и технологий в инновационной сфере, бизнес-планирования и др.

На кафедре две аудитории оборудованы современной компьютерной техникой для проведения лабораторных занятий: Лаборатория интернет-трейдинга и Лаборатория "Цифровая экономика".

Количество бюджетных и коммерческих мест в ПГУТИ каждый год разное, поэтому лучше уточнять информацию в приемной комиссии. Для отличников и хорошистов, обучающихся на платной основе, существуют скидки на оплату обучения.

В Самаре много направлений подготовки, связанных с ИТ — от мобильной и веб-разработки до интернет-маркетинга и управления проектами. Но выбор, конечно, зависит только от интересов и способностей абитуриента и его собственных планов на карьерный путь.