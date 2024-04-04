Цифровая профессия в Самаре: куда поступить?

Диджитал-профессии нужны везде — от кибербезопасности до управления информационными системами. Компании активно внедряют цифровые технологии. По данным Минэкономразвития, большинство digital-профессий вошли в двадцатку самых востребованных в стране. Путей в диджитал-профессию много. Один из них — получение высшего образования. Постоянно появляются новые цифровые профессии, поэтому невозможно найти в вузе направление с точным названием специальности. Однако стоит выбрать близкое к нему и построить фундамент для будущей профессии. Специалист получает базовые знания, а совершенствует навыки и обретает опыт уже на практике.
Куда пойти учиться в Самаре?
В самарских вузах есть множество направлений подготовки в цифровой сфере. Рассмотрим некоторые из них.
Реклама и связи с общественностью
Это направление подойдет, если вы хотите стать SMM-специалистом, копирайтером, таргетологом или интернет-маркетологом. Вы узнаете об эффективных способах продвижения, научитесь интегрированным маркетинговым коммуникациям, созданию кампаний и получите представление о том, как устроен рынок.
Получить эту специальность можно в следующих вузах Самары:
- Самарский университет
- СГЭУ
- Самарский филиал МГПУ
- Самарский филиал СпбГУП
- СГСПУ
- ПГУТИ
Математика и компьютерные науки
Здесь студенты получают обширную математическую и ИT-подготовку. Они изучают алгебру, математический анализ, геометрическое моделирование, стохастический анализ, дискретную математику и математическую логику, моделирование, базы данных и ОС.
Пройти эту программу обучения можно в Самарском университете.
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Это наиболее практико-ориентированное направление. Здесь изучаются дискретная математика, математическая логика, структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных, архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей и технология разработки ПО.
Обучиться на этом направлении можно в ПГУТИ.
Разработка и администрирование информационных систем
Специалисты этого направления могут анализировать потребности заказчика и формулировать требования к продукту; проектировать архитектуры ПО; разрабатывать алгоритмы решения задач и реализовывать их, а также выполнять оценку экономических показателей проектов.
Изучить эту программу можно в Самарском университете.
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Это ИT-направление, на котором готовят универсальных программистов, способных успешно применять свои знания во множестве прикладных сфер. Среди основных предметов: дискретная математика, языки программирования, архитектура вычислительных сетей, базы данных, программная инженерия и др.
Получить образование по этому направлению можно в Самарском университете.
Технологии разработки мобильных приложений
Здесь студенты изучают языки программирования; весь цикл разработки программного обеспечения: от сбора и обработки требований до тестирования и управления проектами; разработку серверной части мобильных приложений и web-приложений (back-end), а также разработку клиентской части мобильных приложений и web-приложений (front-end).
Стать специалистом в этом направлении можно в ПГУТИ.
Информационные системы и технологии
Направление готовит специалистов по разработке и применению математических моделей процессов и объектов, математических методов, программных и инструментальных средств для решения задач науки, техники, экономики и управления. Эту программу изучают в СамГТУ, ПГУТИ и СамГУПС.
Интеллектуальные информационные системы и технологии
Здесь готовят специалистов, способных разрабатывать, проектировать, моделировать и использовать информационные системы на основе методов ИИ. Выпускники этого направления работают специалистами по информационным системам и ресурсам, Big Data, машинному обучению, технической поддержке и т. д.
Это профиль направления "Информационные системы и технологии" в ПГУТИ.
Прикладная информатика
На этом направлении вы получите навыки проектирования и применения ИТ в бизнесе и экономике, стратегического планирования разработки и управления базами данных, информационного менеджмента, реинжиниринга бизнес-процессов, анализа бизнес-процессов и т. д.
Получить эту специальность можно в этих вузах:
- ПГУТИ
- СамГТУ
- СГЭУ
- СГСПУ
Информационная безопасность
После окончания вуза специалист этого направления сможет организовывать комплексную защиту информации на предприятиях, проводить аттестацию оргтехники и выделенных помещений для ведения работ, связанных с конфиденциальной информацией.
Стать экспертом в области информационной безопасности можно в вузах:
- Самарский университет
- СамГТУ
- ПГУТИ
Факультет Цифровой экономики и массовых коммуникаций в ПГУТИ
Широкий выбор диджитал-направлений в ПГУТИ — в самом оснащенным компьютерами вузе Самары. А это влияет на качество подготовки кадров.
Отличное место для обучения цифровым профессиям в ПГУТИ — это факультет цифровой экономики и массовых коммуникаций. Здесь можно получить образование по следующим направлениям подготовки:
09.03.03 — Прикладная информатика, уровень: бакалавриат
27.03.05 — Инноватика, уровень: бакалавриат
38.03.05 — Бизнес-информатика, уровень: бакалавриат
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью, уровень: бакалавриат
09.04.03 — Прикладная информатика, уровень: магистратура
38.04.05 — Бизнес-информатика, уровень: магистратура
В состав кафедры Цифровой экономики входят специалисты различных направлений электронной коммерции. Кафедра обучает студентов передовым компетенциям в области ИТ.
Например, на направлении "Бизнес-информатика" студент получает знания в области экономики, менеджмента, права и инфокоммуникационных технологий. А после обучения по программе "Менеджмент" (профиль "Информационный менеджмент") специалист сможет управлять организациями, в том числе государственными и муниципальными. Студенты бакалавриата по направлению "Инноватика" занимаются изучением основ инновационной деятельности, маркетинга и технологий в инновационной сфере, бизнес-планирования и др.
На кафедре две аудитории оборудованы современной компьютерной техникой для проведения лабораторных занятий: Лаборатория интернет-трейдинга и Лаборатория "Цифровая экономика".
Количество бюджетных и коммерческих мест в ПГУТИ каждый год разное, поэтому лучше уточнять информацию в приемной комиссии. Для отличников и хорошистов, обучающихся на платной основе, существуют скидки на оплату обучения.
В Самаре много направлений подготовки, связанных с ИТ — от мобильной и веб-разработки до интернет-маркетинга и управления проектами. Но выбор, конечно, зависит только от интересов и способностей абитуриента и его собственных планов на карьерный путь.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.