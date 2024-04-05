"Тольяттиазот" оценил реализацию профориентационного проекта

Специалисты "Тольяттиазота" проверили ход реализации проекта Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК) "Сетевая лаборатория профнавигации "Школа — колледж — предприятие". Инициатива ссуза, направленная на развитие интереса к инженерно-техническим специальностям, получила в 2023 году грант предприятия.

Концепция проекта предполагает разработку предпрофессиональных программ для школьников 7-9 классов и цикл мероприятий смешанного формата обучения. В него входят электронный интерактивный учебный курс, очные профессиональные пробы в лаборатории колледжа и экскурсия на химическое предприятие. Срок проведения — с августа 2023 года по октябрь 2024 года.

В рамках реализации проекта материально-техническая база ТХТК пополнилась оборудованием, предназначенным для работы в лаборатории. С его помощью школьники и студенты на практике осваивают химические знания, не входящие в обязательную программу обучения.

Участниками "Сетевой лаборатории профнавигации" стали более 150 учеников образовательных организаций города. По окончании обучения все они получили сертификаты об успешном прохождении программы.

"Инициатива ТХТК, выдвинутая на конкурс ТОАЗа "Химия добра", получила поддержку и на федеральном уровне. Проект стал финалистом Национальной премии в области профориентации "Россия — мои горизонты". Он способствует осознанному выбору профессии, так как у школьников есть возможность увидеть предприятие "изнутри", узнать о применяемых технологиях и социальных программах. "Сетевая лаборатория" ориентирует учащихся на поступление в профессиональные образовательные организации города на инженерно-технические специальности, востребованные на промышленных предприятиях Тольятти, и дальнейшее трудоустройство в родном городе и регионе", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.