"Тольяттиазот" оценил реализацию профориентационного проекта

Специалисты "Тольяттиазота" проверили ход реализации проекта Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК) "Сетевая лаборатория профнавигации "Школа — колледж — предприятие". Инициатива ссуза, направленная на развитие интереса к инженерно-техническим специальностям, получила в 2023 году грант предприятия.
Концепция проекта предполагает разработку предпрофессиональных программ для школьников 7-9 классов и цикл мероприятий смешанного формата обучения. В него входят электронный интерактивный учебный курс, очные профессиональные пробы в лаборатории колледжа и экскурсия на химическое предприятие. Срок проведения — с августа 2023 года по октябрь 2024 года.
В рамках реализации проекта материально-техническая база ТХТК пополнилась оборудованием, предназначенным для работы в лаборатории. С его помощью школьники и студенты на практике осваивают химические знания, не входящие в обязательную программу обучения.
Участниками "Сетевой лаборатории профнавигации" стали более 150 учеников образовательных организаций города. По окончании обучения все они получили сертификаты об успешном прохождении программы.
"Инициатива ТХТК, выдвинутая на конкурс ТОАЗа "Химия добра", получила поддержку и на федеральном уровне. Проект стал финалистом Национальной премии в области профориентации "Россия — мои горизонты". Он способствует осознанному выбору профессии, так как у школьников есть возможность увидеть предприятие "изнутри", узнать о применяемых технологиях и социальных программах. "Сетевая лаборатория" ориентирует учащихся на поступление в профессиональные образовательные организации города на инженерно-технические специальности, востребованные на промышленных предприятиях Тольятти, и дальнейшее трудоустройство в родном городе и регионе", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.