16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Для нашего класса это большая потеря": педагог школы № 132 принял решение покинуть учебное учреждение Школьников региона приглашают поучаствовать в третьем "Уроке цифры" по квантовой тематике В школе 132 прокомментировали информацию об одном из учителей На пути к высоким целям: в Самарской области продолжаются мероприятия Всероссийского чемпионатного движения В Самаре прошел медиаинтенсив для колледжей — участников федерального проекта "Профессионалитет"

Образование Общество

"Тольяттиазот" оценил реализацию профориентационного проекта

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты "Тольяттиазота" проверили ход реализации проекта Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК) "Сетевая лаборатория профнавигации "Школа — колледж — предприятие". Инициатива ссуза, направленная на развитие интереса к инженерно-техническим специальностям, получила в 2023 году грант предприятия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция проекта предполагает разработку предпрофессиональных программ для школьников 7-9 классов и цикл мероприятий смешанного формата обучения. В него входят электронный интерактивный учебный курс, очные профессиональные пробы в лаборатории колледжа и экскурсия на химическое предприятие. Срок проведения — с августа 2023 года по октябрь 2024 года.

В рамках реализации проекта материально-техническая база ТХТК пополнилась оборудованием, предназначенным для работы в лаборатории. С его помощью школьники и студенты на практике осваивают химические знания, не входящие в обязательную программу обучения.

Участниками "Сетевой лаборатории профнавигации" стали более 150 учеников образовательных организаций города. По окончании обучения все они получили сертификаты об успешном прохождении программы.

"Инициатива ТХТК, выдвинутая на конкурс ТОАЗа "Химия добра", получила поддержку и на федеральном уровне. Проект стал финалистом Национальной премии в области профориентации "Россия — мои горизонты". Он способствует осознанному выбору профессии, так как у школьников есть возможность увидеть предприятие "изнутри", узнать о применяемых технологиях и социальных программах. "Сетевая лаборатория" ориентирует учащихся на поступление в профессиональные образовательные организации города на инженерно-технические специальности, востребованные на промышленных предприятиях Тольятти, и дальнейшее трудоустройство в родном городе и регионе", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5