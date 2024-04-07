В центре Самары произошел крупный пожар, двое человек спасены

На ул. Рабочей, 94 в Самаре 7 апреля загорелся двухэтажный жилой дом на площади 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о пожаре поступила в оперативные службы в 11:04. По прибытии пожарно-спасательных подразделений был установлено, что горит кровля и второй этаж. Спасены два человека, один из них на осмотре в карете скорой помощи.

На месте работают 98 специалистов и 29 единиц техники.