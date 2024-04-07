Из-за пожара в центре Самары пострадал мужчина, эвакуировано шесть человек

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Пожар в доме на ул. Рабочей, 94 в Самаре был ликвидирован в 12:55, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. В результате ЧП пострадал 78-летний мужчина, было эвакуировано шесть человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области