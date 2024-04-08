"Тольяттиазот" провел пятый этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

В ДК "Тольяттиазот" состоялся пятый этап масштабного проекта "Планета ТОАЗиЯ", который объединил школьников и студентов 11 образовательных учреждений города. В ходе мероприятия прошла защита научно-практических работ "Дорога в Сириус" и награждение победителей предыдущих конкурсов — видеороликов и сочинений.
На конкурс от школ города было подано 7 заявок. Оценивали защиту члены экспертного жюри, в состав которого вошли представители Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и ТОАЗа. Защита проходила в формате презентации. Эксперты оценивали исследовательскую часть, актуальность и практическую значимость, а также качество выступления, наглядность представления и умение отвечать на вопросы оппонентов.
По итогам конкурса победителями стали Нонна Карсикина и Мери Шагинян из гимназии № 39, которые исследовали состав почвы на содержание солей минеральных веществ и их влияние на наращивание вегетативной массы растений. Второе и третье место заняли ученики 25 и 75 школ, соответственно. Их работы были посвящены изучению влияния азотных удобрений на рост и развитие водной культуры гороха и поиску способа продления жизни срезанным цветам. Все они получили приглашения в профильную смену "Тольяттиазота" в региональном центре развития талантов "ВЕГА".
Следующим этапом мероприятия стало награждение призеров конкурса видеороликов "Мой "Тольяттиазот" и сочинений на тему "Потому что еда нужна каждому. Как я понимаю слоган ТОАЗа". Из 9 команд, которые смонтировали 13 роликов, лидерами стали школы № 75 (1 место), № 25 (2 место) и лицей № 60 (3 место). Приз зрительских симпатий получила Арина Калинина из лицея № 6, которая раскрыла тему через интервью с бабушкой — сотрудницей "Тольяттиазота".
В конкурсе сочинений места распределились следующим образом: первое — Диана Сапожкова из школы № 75, второе — София Айдарова из лицея № 60, третье — Мария Маклашева из школы № 15. Специальный приз "Выбор редакции корпоративной газеты ТОАЗа "Волжский химик" получил ученик школы № 75 Илья Смирнов, который написал свое произведение в японском стиле "манга".
Все победители в индивидуальном и командном зачете награждены призами предприятия.
"Уникальность проекта "Планета ТОАЗиЯ" заключается в разнообразии талантов, которые мы раскрываем у детей. Это и знания в области химии, и умение взаимодействовать в команде, и творческие способности. Впереди — этапы, связанные с эковолонтерством и спортом. Таким образом мы постарались охватить все сферы, чтобы вложить частичку ТОАЗа в воспитание разносторонне развитых личностей в подшефном Комсомольском районе", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.