"Тольяттиазот" провел пятый этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

В ДК "Тольяттиазот" состоялся пятый этап масштабного проекта "Планета ТОАЗиЯ", который объединил школьников и студентов 11 образовательных учреждений города. В ходе мероприятия прошла защита научно-практических работ "Дорога в Сириус" и награждение победителей предыдущих конкурсов — видеороликов и сочинений.

На конкурс от школ города было подано 7 заявок. Оценивали защиту члены экспертного жюри, в состав которого вошли представители Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и ТОАЗа. Защита проходила в формате презентации. Эксперты оценивали исследовательскую часть, актуальность и практическую значимость, а также качество выступления, наглядность представления и умение отвечать на вопросы оппонентов.

По итогам конкурса победителями стали Нонна Карсикина и Мери Шагинян из гимназии № 39, которые исследовали состав почвы на содержание солей минеральных веществ и их влияние на наращивание вегетативной массы растений. Второе и третье место заняли ученики 25 и 75 школ, соответственно. Их работы были посвящены изучению влияния азотных удобрений на рост и развитие водной культуры гороха и поиску способа продления жизни срезанным цветам. Все они получили приглашения в профильную смену "Тольяттиазота" в региональном центре развития талантов "ВЕГА".

Следующим этапом мероприятия стало награждение призеров конкурса видеороликов "Мой "Тольяттиазот" и сочинений на тему "Потому что еда нужна каждому. Как я понимаю слоган ТОАЗа". Из 9 команд, которые смонтировали 13 роликов, лидерами стали школы № 75 (1 место), № 25 (2 место) и лицей № 60 (3 место). Приз зрительских симпатий получила Арина Калинина из лицея № 6, которая раскрыла тему через интервью с бабушкой — сотрудницей "Тольяттиазота".

В конкурсе сочинений места распределились следующим образом: первое — Диана Сапожкова из школы № 75, второе — София Айдарова из лицея № 60, третье — Мария Маклашева из школы № 15. Специальный приз "Выбор редакции корпоративной газеты ТОАЗа "Волжский химик" получил ученик школы № 75 Илья Смирнов, который написал свое произведение в японском стиле "манга".

Все победители в индивидуальном и командном зачете награждены призами предприятия.

"Уникальность проекта "Планета ТОАЗиЯ" заключается в разнообразии талантов, которые мы раскрываем у детей. Это и знания в области химии, и умение взаимодействовать в команде, и творческие способности. Впереди — этапы, связанные с эковолонтерством и спортом. Таким образом мы постарались охватить все сферы, чтобы вложить частичку ТОАЗа в воспитание разносторонне развитых личностей в подшефном Комсомольском районе", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.