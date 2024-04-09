Самарская область заняла второе место в первенстве России по тхэквондо

В Московской области в Одинцово состоялось первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
В общекомандном зачете сборная команда Самарской области заняла второе место.
Золотые медали завоевали Алиса Ангелова (до 46 кг), Виктория Еремина (до 49 кг), Анастасия Баннова (до 62 кг), Кристина Сергеева (свыше 73 кг). Бронзы удостоены Егор Шишканов (до 54 кг), Павел Ковтун (до 58 кг), Кира Скворцова (до 57 кг).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?