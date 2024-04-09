Самарская область заняла второе место в первенстве России по тхэквондо

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В Московской области в Одинцово состоялось первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.