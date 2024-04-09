Тольяттинка взяла бронзу на соревнованиях "Профессиональной парусной лиги"

С 30 марта по 3 апреля в акватории ФГБУ "Юг Спорт" состоялся первый этап всероссийской регаты Профессиональной парусной Лиги сезона-2024. На соревнованиях собрались одни из лучших яхтсменов страны, олимпийской сборной России.
Тольяттинка Кристина Васильева также приняла участие. По итогам соревновательных дней она заняла третье место в составе команды "Прин Цессы", сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта.
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Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))