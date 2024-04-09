Тольяттинка взяла бронзу на соревнованиях "Профессиональной парусной лиги"

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С 30 марта по 3 апреля в акватории ФГБУ "Юг Спорт" состоялся первый этап всероссийской регаты Профессиональной парусной Лиги сезона-2024. На соревнованиях собрались одни из лучших яхтсменов страны, олимпийской сборной России.