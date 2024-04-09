"Тольяттиазот" открыл лекционную аудиторию в Тольяттинском госуниверситете

Руководство "Тольяттиазота" и Тольяттинского государственного университета (ТГУ) открыло лекционный зал института химии и энергетики. Появление аудитории с современной технической составляющей стало продолжением сотрудничества предприятия с опорным вузом города. В церемонии перерезания ленты приняли участие заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ТОАЗа Сергей Гулькин и ректор ТГУ Михаил Криштал.

Ключевой целью обновления зала для проведения лекций является улучшение условий обучения студентов, специализация которых направлена на химическую промышленность. При поддержке ТОАЗа был подготовлен дизайн-проект, проведен капитальный ремонт помещения и прилегающего к нему холла — всего около 300 квадратных метров. Специалисты "Тольяттиазота" инспектировали каждый этап работ.

Аудитория на 162 посадочных места спроектирована по принципу "трансформер". В ней установлена мебель, позволяющая проводить как лекции, так и семинары. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием — персональными компьютерами с сенсорным управлением, проектором, экраном и звукоусиливающей аппаратурой. Усовершенствована система отопления помещения: дополнительно смонтированы два водяных тепловентилятора с автоматическим поддержанием температуры.

Холл организован в стиле коворкинг-зоны, то есть универсального места для работы и отдыха. Здесь предусмотрено 10 рабочих мест и еще 15 дополнительных, скрытых в подиуме. Стена оформлена магнитно-маркерным покрытием, установлен экспозиционный стенд. Система освещения заменена на светодиодную.

Кульминацией открытия стали напутственные слова будущим химикам "Встретимся на ТОАЗе", которые зафиксировали на специализированной доске.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" и ТГУ связывают давние партнерские отношения и одна общая цель — подготовить квалифицированных специалистов, которые останутся работать в родном городе. Мы поступательно движемся в этом направлении, открывая инженерно-технические классы и новые лекционные залы, заключая договоры целевого обучения, организуя профильные смены в центре поддержки одаренных детей и реализуя профориентационные проекты. Уверен, что в этой аудитории будут рождаться актуальные и оригинальные идеи, которые в дальнейшем можно будет применить на ТОАЗе.