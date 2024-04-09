"Тольяттиазот" открыл лекционную аудиторию в Тольяттинском госуниверситете

Руководство "Тольяттиазота" и Тольяттинского государственного университета (ТГУ) открыло лекционный зал института химии и энергетики. Появление аудитории с современной технической составляющей стало продолжением сотрудничества предприятия с опорным вузом города. В церемонии перерезания ленты приняли участие заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ТОАЗа Сергей Гулькин и ректор ТГУ Михаил Криштал.
Ключевой целью обновления зала для проведения лекций является улучшение условий обучения студентов, специализация которых направлена на химическую промышленность. При поддержке ТОАЗа был подготовлен дизайн-проект, проведен капитальный ремонт помещения и прилегающего к нему холла — всего около 300 квадратных метров. Специалисты "Тольяттиазота" инспектировали каждый этап работ.
Аудитория на 162 посадочных места спроектирована по принципу "трансформер". В ней установлена мебель, позволяющая проводить как лекции, так и семинары. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием — персональными компьютерами с сенсорным управлением, проектором, экраном и звукоусиливающей аппаратурой. Усовершенствована система отопления помещения: дополнительно смонтированы два водяных тепловентилятора с автоматическим поддержанием температуры.
Холл организован в стиле коворкинг-зоны, то есть универсального места для работы и отдыха. Здесь предусмотрено 10 рабочих мест и еще 15 дополнительных, скрытых в подиуме. Стена оформлена магнитно-маркерным покрытием, установлен экспозиционный стенд. Система освещения заменена на светодиодную.
Кульминацией открытия стали напутственные слова будущим химикам "Встретимся на ТОАЗе", которые зафиксировали на специализированной доске.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" и ТГУ связывают давние партнерские отношения и одна общая цель — подготовить квалифицированных специалистов, которые останутся работать в родном городе. Мы поступательно движемся в этом направлении, открывая инженерно-технические классы и новые лекционные залы, заключая договоры целевого обучения, организуя профильные смены в центре поддержки одаренных детей и реализуя профориентационные проекты. Уверен, что в этой аудитории будут рождаться актуальные и оригинальные идеи, которые в дальнейшем можно будет применить на ТОАЗе.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.