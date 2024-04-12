Чиновники переехали на стадион "Солидарность Самара Арена"

Большая часть помещений стадиона "Солидарность Самара Арена", пригодных для использования, переданы третьим лицам. Как сообщили "Волга Ньюс" в региональном министерстве спорта, это и частные арендаторы, и различные подразделения органов власти.

"По решению Правительства Самарской области в здании стадиона размещены учреждения, подведомственные минспорта, департаменту управления делами губернатора, минстрою, службе мировых судей, избирательной комиссии, а также Красноглинский ЗАГС, управляющий центр занятости населения и филиал фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", — рассказали представители министерства.

Список частных арендаторов ведомство не озвучило. Но в отчете за 2023 год есть данные о полученных доходах. Судя по документу, за аренду помещений государственное автономное учреждение (ГАУ) "Самара Арена" получило более 19 миллионов рублей. Правда, в эту сумму может входить и доход от сдачи помещений дворца спорта на Молодогвардейской. Он также находится в управлении ГАУ.

Стадион построили для игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Но после завершения мундиаля встал вопрос дальнейшего использования объекта. Сейчас самарская команда "Крылья Советов" проводит там футбольные матчи. Также стадион становится площадкой проведения различных фестивалей. Он уже принимал "СамФест", а также "Студвесну".