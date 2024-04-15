В Самарской области устанавливается особый противопожарный режим

В Самарской области с 15 апреля устанавливается особый противопожарный режим.

Он будет действовать до 15 октября.

Штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах составляет от 40 до 50 тыс. руб. для граждан, от 60 до 90 тыс. руб. - для должностных лиц и от 600 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. За уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусмотрена уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ).