Самарский университет им. Королева подготовит заявку на капитальный ремонт общежитий за счет средств федерального бюджета

Соответствующее решение принято по итогам рабочего визита в Самарскую область заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрата Гатиятова.

14 апреля 2024 года Самарский университет им. Королева с рабочим визитом посетил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов.

Он ознакомился с существующей инфраструктурой университета, в том числе учебными корпусами, построенными в 60-е годы прошлого века, а также с новыми образовательными и научными пространствами — Передовой инженерной аэрокосмической школой, Технологическим центром аддитивного производства и Центром беспилотных авиационных систем.

Самарский университет им. Королева является участником федеральных проектов "Приоритет 2030" и "Передовые инженерные школы". Ключевое направление образовательной и научной деятельности университета — развитие технологий в аэрокосмической сфере. Одним из первых в стране здесь был создан центр компетенций в области БПЛА. На базе Центра беспилотных систем Самарского университета им. Королёва организовано производство малоразмерных беспилотников.

Только в 2023 году было произведено более 1000 аппаратов. Здесь же занимаются подготовкой профильных специалистов — от обучения управлению и эксплуатации беспилотников до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА. Университет стал одним из инициаторов введения экспериментального правового режима для беспилотников в регионе. А в 2023 году приступил к созданию единой экосистемы безопасности для отечественных беспилотных авиационных систем (БАС).

"Это научное подразделение в будущем переместится на площадку международного межвузовского кампуса. Самарский университет имени Королева является основным бенефициаром этого проекта. Уже сегодня мы заместили ряд импортных комплектующих на отечественные. В будущем на территории нового кампуса мы планируем не только создавать перспективные образцы беспилотников, но и налаживать их мелкосерийное производство. В международном межвузовском кампусе получат развитие новые научные направления и новые образовательные программы, например, по квантовым телекоммуникациям. Но наша стратегия предусматривает и развитие существующей инфраструктуры", — поделился планами ректор университета Владимир Богатырев.

Замглавы Минобрнауки России Айрат Гатиятов напомнил, что по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в России в ближайшие шесть лет будет отремонтировано не менее 800 вузовских общежитий. Общий объем финансирования данного проекта составит 124 млрд рублей.

Ректор, в свою очередь, подтвердил, что университет намерен участвовать в конкурсе на предоставление средств в рамках проекта по ремонту существующих студенческих общежитий.