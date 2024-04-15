Самарский университет им. Королева подготовит заявку на капитальный ремонт общежитий за счет средств федерального бюджета

Соответствующее решение принято по итогам рабочего визита в Самарскую область заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрата Гатиятова.
14 апреля 2024 года Самарский университет им. Королева с рабочим визитом посетил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов.
Он ознакомился с существующей инфраструктурой университета, в том числе учебными корпусами, построенными в 60-е годы прошлого века, а также с новыми образовательными и научными пространствами — Передовой инженерной аэрокосмической школой, Технологическим центром аддитивного производства и Центром беспилотных авиационных систем.
Самарский университет им. Королева является участником федеральных проектов "Приоритет 2030" и "Передовые инженерные школы". Ключевое направление образовательной и научной деятельности университета — развитие технологий в аэрокосмической сфере. Одним из первых в стране здесь был создан центр компетенций в области БПЛА. На базе Центра беспилотных систем Самарского университета им. Королёва организовано производство малоразмерных беспилотников.
Только в 2023 году было произведено более 1000 аппаратов. Здесь же занимаются подготовкой профильных специалистов — от обучения управлению и эксплуатации беспилотников до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА. Университет стал одним из инициаторов введения экспериментального правового режима для беспилотников в регионе. А в 2023 году приступил к созданию единой экосистемы безопасности для отечественных беспилотных авиационных систем (БАС).
"Это научное подразделение в будущем переместится на площадку международного межвузовского кампуса. Самарский университет имени Королева является основным бенефициаром этого проекта. Уже сегодня мы заместили ряд импортных комплектующих на отечественные. В будущем на территории нового кампуса мы планируем не только создавать перспективные образцы беспилотников, но и налаживать их мелкосерийное производство. В международном межвузовском кампусе получат развитие новые научные направления и новые образовательные программы, например, по квантовым телекоммуникациям. Но наша стратегия предусматривает и развитие существующей инфраструктуры", — поделился планами ректор университета Владимир Богатырев.
Замглавы Минобрнауки России Айрат Гатиятов напомнил, что по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в России в ближайшие шесть лет будет отремонтировано не менее 800 вузовских общежитий. Общий объем финансирования данного проекта составит 124 млрд рублей.
Ректор, в свою очередь, подтвердил, что университет намерен участвовать в конкурсе на предоставление средств в рамках проекта по ремонту существующих студенческих общежитий.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.