Юные самарские спортсмены завоевали две медали на первенстве ПФО по дзюдо

В Пермском крае прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях участвовало 416 спортсменов из 14 регионов округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Сборную Самарской области представляли 28 человек: 17 мальчиков и 11 девочек. Двое из них вернулись домой с медалями.
Серебряным призером в весовой категории 50 кг стал Максим Юренков (АН "ФБСД" Сызрань, тренер А.Н.Ермолаев), а бронзовую награду в весовой категории 66+ кг выиграл Ильдар Махмутов (СК "Леон", тренер А.А.Тосунян).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?