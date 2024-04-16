Юные самарские спортсмены завоевали две медали на первенстве ПФО по дзюдо

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В Пермском крае прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях участвовало 416 спортсменов из 14 регионов округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.