Самарский пятиборец выиграл "Турнир сильнейших" в Москве

Самарский пятиборец Кирилл Мануйло выиграл "Турнир сильнейших". Всероссийские соревнования проходили в московском центре современного пятиборья "Северный". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

После этапов плавания и фехтования Кирилл Мануйло шел третьим, уступая лидерам 18 баллов, и вышел в лидеры после лазер-рана, который завершил с 30-секундным отрывом от соперников.

Завершал соревнования этап конкура, где самарец успешно удержал свое преимущество.

Кирилл Мануйло стал победителем "Турнира сильнейших" второй год подряд.