Самарский пятиборец выиграл "Турнир сильнейших" в Москве

Самарский пятиборец Кирилл Мануйло выиграл "Турнир сильнейших". Всероссийские соревнования проходили в московском центре современного пятиборья "Северный". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
После этапов плавания и фехтования Кирилл Мануйло шел третьим, уступая лидерам 18 баллов, и вышел в лидеры после лазер-рана, который завершил с 30-секундным отрывом от соперников.
Завершал соревнования этап конкура, где самарец успешно удержал свое преимущество.
Кирилл Мануйло стал победителем "Турнира сильнейших" второй год подряд.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?