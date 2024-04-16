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Единоборства Спорт

Самарский пятиборец выиграл "Турнир сильнейших" в Москве

МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский пятиборец Кирилл Мануйло выиграл "Турнир сильнейших". Всероссийские соревнования проходили в московском центре современного пятиборья "Северный". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

После этапов плавания и фехтования Кирилл Мануйло шел третьим, уступая лидерам 18 баллов, и вышел в лидеры после лазер-рана, который завершил с 30-секундным отрывом от соперников.

Завершал соревнования этап конкура, где самарец успешно удержал свое преимущество.

Кирилл Мануйло стал победителем "Турнира сильнейших" второй год подряд.

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