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Единоборства Спорт

Самарские спортсмены завоевали 36 медалей на первенстве ПФО по спортивной борьбе

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 по 20 апреля в Самаре в УСЦ "Грация" проходило первенство Приволжского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг. Более 500 спортсменов из 10 регионов Поволжья приехали в Самару, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу, а также отобраться на первенство России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

По итогам выступлений команда Самарской области заняла 5 общекомандное место и выиграла 6 золотых, 15 серебряных, 15 бронзовых медалей.

Все финалисты (21 человек) прошли отбор на первенство России, которое состоится в начале августа в Грозном.

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