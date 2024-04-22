Самарские спортсмены завоевали 36 медалей на первенстве ПФО по спортивной борьбе

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С 19 по 20 апреля в Самаре в УСЦ "Грация" проходило первенство Приволжского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг. Более 500 спортсменов из 10 регионов Поволжья приехали в Самару, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу, а также отобраться на первенство России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области