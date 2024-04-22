Самарские спортсмены завоевали 36 медалей на первенстве ПФО по спортивной борьбе

С 19 по 20 апреля в Самаре в УСЦ "Грация" проходило первенство Приволжского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг. Более 500 спортсменов из 10 регионов Поволжья приехали в Самару, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу, а также отобраться на первенство России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
По итогам выступлений команда Самарской области заняла 5 общекомандное место и выиграла 6 золотых, 15 серебряных, 15 бронзовых медалей.
Все финалисты (21 человек) прошли отбор на первенство России, которое состоится в начале августа в Грозном.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?