"Ингосстрах" выяснил, что для россиян приемлемая стоимость визита к платному врачу составляет 636 рублей

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование и выяснил, какими медицинскими услугами чаще всего пользуются россияне. Исследование показало, что почти 74% заболевших или почувствовавших недомогание людей обращаются к врачам.
Наиболее популярными среди россиян (72,6%) оказались услуги государственных поликлиник, клиник и больниц, предоставляемые бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. 47,9% жителей страны обращаются за платными медицинскими услугами в частные поликлиники или больницы, в то время как 14,1% получают платные услуги в государственных учреждениях. И 7,9% заболевших пользуются медицинскими услугами по страховке, оплачиваемой работодателем.
В частных медицинских учреждениях потребители чаще всего оплачивают анализы и исследования (41,1%). Услугами стоматологии пользуются 13% опрошенных, к неврологу обращаются 8%, к терапевту — 5,5% респондентов, реже — к другим врачам.
Исследование также показало, что россияне, посещающие платные медицинские организации, рассчитывают на среднюю стоимость визита к врачу или процедуры в размере 636 рублей. При этом в среднем они готовы тратить на платные медицинские услуги и лекарства 4,1 тыс. рублей на человека в месяц.
Согласно исследованию, сегодня 11,7% россиян имеют полисы ДМС, приобретенные за счет работодателя или личных средств. При самостоятельной покупке полиса россияне ожидают стоимость в 11,3 тыс. рублей в год на одного застрахованного.
Чаще всего полисы приобретают жители Санкт-Петербурга (22%) и Кемерово (17%). В Москве, Нижнем Новгороде, Новокузнецке и Самаре — по 15% опрошенных. Мужчины и женщины практически в одинаковом процентном соотношении имеют полис ДМС: 12% и 11% соответственно.
Стоит отметить, что подавляющее большинство людей, пользующихся медицинскими услугами, довольны их качеством. Среди получателей услуг по ДМС полностью или в основном довольны ими более 91%.
"Ингосстрах" уделяет особое внимание заботе о ментальном и физическом здоровье своих сотрудников и клиентов, предлагая современные программы ДМС.
"Благодаря нашему полису ДМС становится возможным посещение платных клиник без очередей. А с учетом того, что онлайн-режим стал привычным для многих россиян, застрахованные по ДМС могут обратиться в "Виртуальную клинику", где получат консультацию врача онлайн, расшифровку анализов и комментарии специалистов, не покидая дом", — отметила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.