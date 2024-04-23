"Ингосстрах" выяснил, что для россиян приемлемая стоимость визита к платному врачу составляет 636 рублей

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование и выяснил, какими медицинскими услугами чаще всего пользуются россияне. Исследование показало, что почти 74% заболевших или почувствовавших недомогание людей обращаются к врачам.

Наиболее популярными среди россиян (72,6%) оказались услуги государственных поликлиник, клиник и больниц, предоставляемые бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. 47,9% жителей страны обращаются за платными медицинскими услугами в частные поликлиники или больницы, в то время как 14,1% получают платные услуги в государственных учреждениях. И 7,9% заболевших пользуются медицинскими услугами по страховке, оплачиваемой работодателем.

В частных медицинских учреждениях потребители чаще всего оплачивают анализы и исследования (41,1%). Услугами стоматологии пользуются 13% опрошенных, к неврологу обращаются 8%, к терапевту — 5,5% респондентов, реже — к другим врачам.

Исследование также показало, что россияне, посещающие платные медицинские организации, рассчитывают на среднюю стоимость визита к врачу или процедуры в размере 636 рублей. При этом в среднем они готовы тратить на платные медицинские услуги и лекарства 4,1 тыс. рублей на человека в месяц.

Согласно исследованию, сегодня 11,7% россиян имеют полисы ДМС, приобретенные за счет работодателя или личных средств. При самостоятельной покупке полиса россияне ожидают стоимость в 11,3 тыс. рублей в год на одного застрахованного.

Чаще всего полисы приобретают жители Санкт-Петербурга (22%) и Кемерово (17%). В Москве, Нижнем Новгороде, Новокузнецке и Самаре — по 15% опрошенных. Мужчины и женщины практически в одинаковом процентном соотношении имеют полис ДМС: 12% и 11% соответственно.

Стоит отметить, что подавляющее большинство людей, пользующихся медицинскими услугами, довольны их качеством. Среди получателей услуг по ДМС полностью или в основном довольны ими более 91%.

"Ингосстрах" уделяет особое внимание заботе о ментальном и физическом здоровье своих сотрудников и клиентов, предлагая современные программы ДМС.

"Благодаря нашему полису ДМС становится возможным посещение платных клиник без очередей. А с учетом того, что онлайн-режим стал привычным для многих россиян, застрахованные по ДМС могут обратиться в "Виртуальную клинику", где получат консультацию врача онлайн, расшифровку анализов и комментарии специалистов, не покидая дом", — отметила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".