Студенты опорного вуза АО "Транснефть - Приволга" стали победителями федерального этапа отраслевой викторины

Команда опорного вуза АО "Транснефть — Приволга" — Самарского государственного технического университета (СамГТУ) — стала победителем студенческой интеллектуальной викторины по научно-технологическому развитию нефтегазовой отрасли, организованной ПАО "Транснефть".

В финальном состязании, которое прошло в головном офисе ПАО "Транснефть" в г. Москве, студенты СамГТУ соревновались c учащимися Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, Национального исследовательского Томского политехнического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Тюменского индустриального университета, Ухтинского государственного технического университета и Дальневосточного федерального университета.

По итогам пяти раундов команда СамГТУ набрала наибольшее количество баллов за правильные ответы и стала победителем викторины. Участники награждены дипломами и подарочными сертификатами.

В ходе викторины участники отвечали на вопросы по таким темам, как НИОКР и патентное дело, структура трубопроводов и резервуарных парков, а также демонстрировали знания профессиональной терминологии.

"После победы на первом этапе викторины в Самаре мы активно готовились к участию в финале. Нам помогала компания "Транснефть - Приволга", кафедра "Трубопроводный транспорт". Конечно, и самостоятельно изучали материалы для подготовки. В прошлом году команде не хватило баллов, чтобы пробиться в тройку лидеров. В этом году ехали с желанием побороться за победу, и у нас это получилось", — рассказал капитан Нияз Абдуллин.

В рамках викторины для студентов было организовано посещение интерактивного музея и диспетчерского пункта ПАО "Транснефть". Учащиеся имели возможность получить наглядное представление о будущей профессии и работе в крупной компании.