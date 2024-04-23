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Образование Общество

Студенты опорного вуза АО "Транснефть - Приволга" стали победителями федерального этапа отраслевой викторины

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда опорного вуза АО "Транснефть — Приволга" — Самарского государственного технического университета (СамГТУ) — стала победителем студенческой интеллектуальной викторины по научно-технологическому развитию нефтегазовой отрасли, организованной ПАО "Транснефть".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В финальном состязании, которое прошло в головном офисе ПАО "Транснефть" в г. Москве, студенты СамГТУ соревновались c учащимися Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, Национального исследовательского Томского политехнического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Тюменского индустриального университета, Ухтинского государственного технического университета и Дальневосточного федерального университета.

По итогам пяти раундов команда СамГТУ набрала наибольшее количество баллов за правильные ответы и стала победителем викторины. Участники награждены дипломами и подарочными сертификатами.

В ходе викторины участники отвечали на вопросы по таким темам, как НИОКР и патентное дело, структура трубопроводов и резервуарных парков, а также демонстрировали знания профессиональной терминологии.

"После победы на первом этапе викторины в Самаре мы активно готовились к участию в финале. Нам помогала компания "Транснефть - Приволга", кафедра "Трубопроводный транспорт". Конечно, и самостоятельно изучали материалы для подготовки. В прошлом году команде не хватило баллов, чтобы пробиться в тройку лидеров. В этом году ехали с желанием побороться за победу, и у нас это получилось", — рассказал капитан Нияз Абдуллин.

В рамках викторины для студентов было организовано посещение интерактивного музея и диспетчерского пункта ПАО "Транснефть". Учащиеся имели возможность получить наглядное представление о будущей профессии и работе в крупной компании.

Взаимодействие АО "Транснефть - Приволга" с опорным вузом — одно из направлений деятельности предприятия в сфере поддержки образования и формирования кадрового резерва. В рамках сотрудничества высшему учебному заведению ежегодно оказывается благотворительная помощь в проведении капитального ремонта кафедры "Трубопроводный транспорт" и оснащении лабораторий. В ходе профориентационной работы предприятие инициирует научно-практические конференции, ознакомительные встречи, экскурсии на производственные объекты.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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