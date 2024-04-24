Жителей Самарской области приглашают на полнометражный мультфильм "Пушкин и… Михайловское. Начало"

Мультфильм "Пушкин и… Михайловское. Начало" (6+) выйдет на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия.
Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа с настоящими человеческими чувствами. Для воплощения замыслов был выбран один из самых сложных, но и один самых свободных видов киноискусства — анимация.
Нарисовала мультфильм студия "Муха" под руководством Артура Абдрахманова. Производство началось в 2022 году.
Режиссером и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма. В них причудливо соединяются литературные произведения, созданные во время ссылки, и биографические факты. А среди героев есть реальные лица: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, ее падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр Нессельроде, агент Бошняк.
Кроме поэзии в фильме есть чудесная музыка, которую написал композитор Вячеслав Круглик. Музыка в этом мультфильме играет особую смысловую роль — композитор задал особый ритм происходящему на экране и привел в движение образы героев, созданных режиссером и художником.
Мультфильм создан для широкой семейной аудитории, в нем найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые. Дело в том, что основную цель мультфильма его создатели определили, как "необходимость заново влюбить" зрителя в творчество и личность Александра Сергеевича Пушкина.
Мультфильм можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 6 июня, в том числе по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?