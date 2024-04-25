Кинокластер Самарской области представили на Московском международном кинофестивале

Работу в сфере кинопроизводства, которая активно развивается в Самарской области, представили на бизнес-площадке 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). За последние два года на территории региона были сняты три сериала: "Лада Голд", "Цирк", "5 копеек" - которые вышли на федеральных каналах и онлайн-платформах. Теперь помощью в организации съемок, содействием в разных административных вопросах (привлечении специалистов, предоставлении зданий, помещений и оборудования, перекрытии дорог) займется созданный в губернии Центр кинопроизводства.
О перспективах рынка регионального кинематографа говорили участники дискуссии "Новый вектор российской киноиндустрии. Модели развития региональных кинокластеров".
"Решение о создании кинокластера в Самарской области - это знаковое для всего региона событие. Мы будем налаживать взаимодействие с кинокомпаниями, повышать привлекательность региона как площадки для съемок фильмов и сериалов, формировать все условия для комфортной работы съемочных групп, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Создание кино - это не только вклад в развитие культуры общества, это появление запроса на новые профессии, это новые ниши для малого бизнеса".
В регионе также создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением рибейтов - субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов. Также в зоне ответственности комиссии будут находиться стратегические вопросы, связанные с развитием киноиндустрии в регионе.
"Кинокомиссия создается в областном минэкономразвития, ведь регион рассматривает кинопроизводство как бизнес. И уже в текущем году компаниям, которые будут снимать фильмы и сериалы в Самарской области, доступны рибейты. Вместе с развитием кинокластера будем работать и над увеличением субсидирования затрат создателям кино. Кроме того, мы планируем представить на сайте Центра кинопроизводства карту кинолокаций - значимых и красивых объектов региона, снятых специально с учетом всех требований режиссеров-постановщиков, художников и других людей, задействованных в выборе мест для съемок", - рассказал исполнительный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области" Марк Буров.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?