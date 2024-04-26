В Самаре отметили 105-летие СамГМУ

В пятницу, 26 апреля, в театре оперы и балета прошло празднование юбилея СамГМУ. Вуз отмечает 105 лет со дня основания.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова преподавателей и студентов вуза поздравила и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина. Она зачитала поздравительный адрес губернатора.

"Выражаю признательность всему коллективу университета, ветеранам, президенту и почетному ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Петровичу Котельникову и нынешнему ректору, профессору РАН, заслуженному деятелю науки РФ Александру Владимировичу Колсанову за огромный вклад в развитие вуза. Выбранный вузом вектор развития доказал свою успешность. И дальше, я уверен, вас ждут не менее амбициозные планы и проекты. Самарская земля верит в вас и знает, что люди в белых халатах сделают все возможное и даже сверх этого", — говорится в поздравлении главы региона.

Лучшим сотрудникам вуза Наталья Катина вручила почетные грамоты губернатора Самарской области. "Имена врачей, которые вышли из стен этого вуза, известны в России и за ее пределами. Современный медицинский университет — это не только образование, не только наука, это, прежде всего, инновации. Сегодня на выставке инновационных технологий мы имели возможность ознакомиться с разработками, которые ведутся на базе университета. Наш медицинский вуз — единственный в стране, который имеет свое серийное производство и технологии по эндопротезированию", — отметила она, пожелав вузу успехов и дальнейшего развития.

СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук. Это стало возможным благодаря интеграции базовых процессов университета: образования, науки, инноваций и клинической деятельности. СамГМУ развивается по модели медицинского технологического университета. Являясь одним из лидеров в отечественном медицинском образовании, вуз сделал ставку на разработку собственных технологий, создание инновационных продуктов, вывод их на рынок России и за ее пределы в рамках формирования технологического суверенитета страны. При взаимодействии с регионом университет осуществляет свою деятельность по нескольким ключевым направлениям: подготовка высококвалифицированных кадров, оказание медицинской помощи населению, развитие науки и создание инновационных разработок для внедрения в реальный сектор экономики.

С памятной датой СамГМУ в формате видеообращения поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что сегодня университет вносит значимый вклад в развитие здравоохранения и усиление кадрового потенциала отрасли, а также в формирование технологического суверенитета страны. Университет заслуженно входит в число лидеров таких государственных программ, как Приоритет 2030, Передовые инженерные школы, Национальная технологическая инициатива.

Ежегодно в вузе получают образование около 8 тыс. обучающихся из 40 регионов России и 39 стран мира. Почти 17 тыс. человек в год проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации. За пять лет количество студентов и ординаторов увеличилось на 15%. Всего же за время существования университета его выпускниками стали более 100 тыс. медицинских специалистов.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов в своем выступлении рассказал о результатах работы и перспективах развития университета. Сегодня вуз проводит уникальную для медицинских вузов трансформацию образовательной деятельности. Обучение будет строиться по пяти трекам специализации студентов: общая для всех специальностей ядерная программа, врач общей практики, врач терапевт со специализацией, врач-исследователь и врач-разработчик. В результате работа врача станет более эффективной, поскольку каждый специалист будет владеть базовыми врачебными навыками и передовыми технологиями.

Говоря о будущем университета, Александр Колсанов подчеркнул роль учителей и наставников, которую они сыграли в формировании всего коллектива вуза.

"Конечно, на первом месте у нас стоит подготовка кадров, — говорит Александр Колсанов. — Разработана новая концепция образования, которую с 1 сентября этого года мы начнем реализовывать. Но СамГМУ также идет по пути формирования медицинского технологического университета. Мы продолжаем этот вектор развития, расширяя производственную площадку и линейку выпускаемой продукции. Говоря о медицинском профиле, отмечу, что Клиники СамГМУ — это в полном понимании федеральное учреждение, которое оснащено современным оборудованием, с сильным кадровым составом, где будут и дальше внедряться новые технологии во благо наших пациентов. Но главное — это, конечно, весь коллектив университета, благодаря которому вуз уверенно шагает вперед, порой опережая время".