В Самаре отметили 105-летие СамГМУ

В пятницу, 26 апреля, в театре оперы и балета прошло празднование юбилея СамГМУ. Вуз отмечает 105 лет со дня основания.
От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова преподавателей и студентов вуза поздравила и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина. Она зачитала поздравительный адрес губернатора.
"Выражаю признательность всему коллективу университета, ветеранам, президенту и почетному ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Петровичу Котельникову и нынешнему ректору, профессору РАН, заслуженному деятелю науки РФ Александру Владимировичу Колсанову за огромный вклад в развитие вуза. Выбранный вузом вектор развития доказал свою успешность. И дальше, я уверен, вас ждут не менее амбициозные планы и проекты. Самарская земля верит в вас и знает, что люди в белых халатах сделают все возможное и даже сверх этого", — говорится в поздравлении главы региона.
Лучшим сотрудникам вуза Наталья Катина вручила почетные грамоты губернатора Самарской области. "Имена врачей, которые вышли из стен этого вуза, известны в России и за ее пределами. Современный медицинский университет — это не только образование, не только наука, это, прежде всего, инновации. Сегодня на выставке инновационных технологий мы имели возможность ознакомиться с разработками, которые ведутся на базе университета. Наш медицинский вуз — единственный в стране, который имеет свое серийное производство и технологии по эндопротезированию", — отметила она, пожелав вузу успехов и дальнейшего развития.
СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук. Это стало возможным благодаря интеграции базовых процессов университета: образования, науки, инноваций и клинической деятельности. СамГМУ развивается по модели медицинского технологического университета. Являясь одним из лидеров в отечественном медицинском образовании, вуз сделал ставку на разработку собственных технологий, создание инновационных продуктов, вывод их на рынок России и за ее пределы в рамках формирования технологического суверенитета страны. При взаимодействии с регионом университет осуществляет свою деятельность по нескольким ключевым направлениям: подготовка высококвалифицированных кадров, оказание медицинской помощи населению, развитие науки и создание инновационных разработок для внедрения в реальный сектор экономики.
С памятной датой СамГМУ в формате видеообращения поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что сегодня университет вносит значимый вклад в развитие здравоохранения и усиление кадрового потенциала отрасли, а также в формирование технологического суверенитета страны. Университет заслуженно входит в число лидеров таких государственных программ, как Приоритет 2030, Передовые инженерные школы, Национальная технологическая инициатива.
Ежегодно в вузе получают образование около 8 тыс. обучающихся из 40 регионов России и 39 стран мира. Почти 17 тыс. человек в год проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации. За пять лет количество студентов и ординаторов увеличилось на 15%. Всего же за время существования университета его выпускниками стали более 100 тыс. медицинских специалистов.
Ректор СамГМУ Александр Колсанов в своем выступлении рассказал о результатах работы и перспективах развития университета. Сегодня вуз проводит уникальную для медицинских вузов трансформацию образовательной деятельности. Обучение будет строиться по пяти трекам специализации студентов: общая для всех специальностей ядерная программа, врач общей практики, врач терапевт со специализацией, врач-исследователь и врач-разработчик. В результате работа врача станет более эффективной, поскольку каждый специалист будет владеть базовыми врачебными навыками и передовыми технологиями.
Говоря о будущем университета, Александр Колсанов подчеркнул роль учителей и наставников, которую они сыграли в формировании всего коллектива вуза.
"Конечно, на первом месте у нас стоит подготовка кадров, — говорит Александр Колсанов. — Разработана новая концепция образования, которую с 1 сентября этого года мы начнем реализовывать. Но СамГМУ также идет по пути формирования медицинского технологического университета. Мы продолжаем этот вектор развития, расширяя производственную площадку и линейку выпускаемой продукции. Говоря о медицинском профиле, отмечу, что Клиники СамГМУ — это в полном понимании федеральное учреждение, которое оснащено современным оборудованием, с сильным кадровым составом, где будут и дальше внедряться новые технологии во благо наших пациентов. Но главное — это, конечно, весь коллектив университета, благодаря которому вуз уверенно шагает вперед, порой опережая время".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.