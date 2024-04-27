С роботом на "ты": ПИАШ Самарского университета им. Королева и компания "Тесвел" научат управлять коллаборативными роботами

Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и Производственно-инжиниринговая компания ООО "Тесвел" запустили программы дополнительного профессионального образования. На занятиях будут обучать программированию, эксплуатации и обслуживанию роботов.

В рамках сотрудничества стартовала работа Учебного центра роботизации, а также были разработаны две программы обучения по работе с коллаборативными роботами. Коботы отличаются простотой эксплуатации, поэтому максимальный срок обучения составляет всего 5 дней. За это время обучающиеся получат все необходимые знания и навыки для взаимодействия с коллаборативными роботами: научатся их подключать, программировать и обслуживать, будут разбираться в продуктовой линейке одного из ведущих производителей робототехнических устройств Dobot, изучат технологии, которые обеспечивают безопасное взаимодействие роботов в непосредственной близости с человеком, а также отработают на практике полученные теоретические знания.

Обучение может пройти каждый, кто имеет высшее техническое образование и желает научиться работать с роботами — как специалисты предприятий, так и магистранты университетов.

Программы обучения разработаны преподавателями Самарского университета им. Королёва совместно с практиками, которые каждый день внедряют, настраивают и ремонтируют роботов, — речь идет о специалистах ООО "Тесвел". Компания реализует проекты по роботизации технологических процессов для таких производителей, как ОДК, "Ростсельмаш", СИБУР, "Металлоинвест", "Тяжмаш". Кроме того, "Тесвел" является официальным дистрибьютором Dobot в России и имеет собственную дилерскую сеть по продаже коллаборативных роботов.

Со стороны Самарского университета им. Королёва работу Учебного центра роботизации курирует Передовая инженерная аэрокосмическая школа "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники", которая является структурным подразделением вуза. ПИАШ создана в 2022 году в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования РФ "Передовые инженерные школы" в целях подготовки инженеров новой формации, владеющих наукоемкими и мультидисциплинарными технологиям.

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Самарского университета им. Королёва Дмитрий Антипов считает, что роботизация производственных процессов будет расти, а значит, профильные специалисты будут чрезвычайно востребованы.

"‎На сегодняшний день обеспечить конкурентоспособность производственных предприятий можно только за счет повышения производительности труда и снижения трудоемкости технологических операций. Для этого необходимы автоматизация и роботизация производственных процессов и создание роботизированных производственных ячеек. Специалисты, занимающиеся программированием и эксплуатацией подобных роботизированных комплексов, будут не просто востребованы, а еще и высокооплачиваемы. В ближайшие пять лет роботизация производственных процессов будет расти экспоненциально", — поделился мнением преподаватель Самарского университета им. Королёва.

Также он обозначил, где именно будут ждать робототехников: "‎Специалистам по программированию и эксплуатации роботов открываются большие перспективы в крупных отраслевых предприятиях — лидерах рынка — и на предприятиях малого и среднего предпринимательства, которые нацелены на развитие и непрерывное повышение своей эффективности. Специалисты будут востребованы на большинстве производственных предприятий таких отраслей промышленности, как машиностроение, авиа- и ракетостроение, а также в пищевой промышленности и др., так как роботизированные комплексы будут заменять повторяющиеся трудоемкие высокоточные операции, требующие высокой скорости, а также сложные операции на тех участках, где существуют тяжелые условия труда".

Подробнее о программах обучения на базе Учебного центра роботизации — https://teswel.ru/services/uchebnyy-tsentr-robotizatsii/.