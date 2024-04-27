С роботом на "ты": ПИАШ Самарского университета им. Королева и компания "Тесвел" научат управлять коллаборативными роботами

Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и Производственно-инжиниринговая компания ООО "Тесвел" запустили программы дополнительного профессионального образования. На занятиях будут обучать программированию, эксплуатации и обслуживанию роботов.
В рамках сотрудничества стартовала работа Учебного центра роботизации, а также были разработаны две программы обучения по работе с коллаборативными роботами. Коботы отличаются простотой эксплуатации, поэтому максимальный срок обучения составляет всего 5 дней. За это время обучающиеся получат все необходимые знания и навыки для взаимодействия с коллаборативными роботами: научатся их подключать, программировать и обслуживать, будут разбираться в продуктовой линейке одного из ведущих производителей робототехнических устройств Dobot, изучат технологии, которые обеспечивают безопасное взаимодействие роботов в непосредственной близости с человеком, а также отработают на практике полученные теоретические знания.
Обучение может пройти каждый, кто имеет высшее техническое образование и желает научиться работать с роботами — как специалисты предприятий, так и магистранты университетов.
Программы обучения разработаны преподавателями Самарского университета им. Королёва совместно с практиками, которые каждый день внедряют, настраивают и ремонтируют роботов, — речь идет о специалистах ООО "Тесвел". Компания реализует проекты по роботизации технологических процессов для таких производителей, как ОДК, "Ростсельмаш", СИБУР, "Металлоинвест", "Тяжмаш". Кроме того, "Тесвел" является официальным дистрибьютором Dobot в России и имеет собственную дилерскую сеть по продаже коллаборативных роботов.
Со стороны Самарского университета им. Королёва работу Учебного центра роботизации курирует Передовая инженерная аэрокосмическая школа "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники", которая является структурным подразделением вуза. ПИАШ создана в 2022 году в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования РФ "Передовые инженерные школы" в целях подготовки инженеров новой формации, владеющих наукоемкими и мультидисциплинарными технологиям.
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Самарского университета им. Королёва Дмитрий Антипов считает, что роботизация производственных процессов будет расти, а значит, профильные специалисты будут чрезвычайно востребованы.
"На сегодняшний день обеспечить конкурентоспособность производственных предприятий можно только за счет повышения производительности труда и снижения трудоемкости технологических операций. Для этого необходимы автоматизация и роботизация производственных процессов и создание роботизированных производственных ячеек. Специалисты, занимающиеся программированием и эксплуатацией подобных роботизированных комплексов, будут не просто востребованы, а еще и высокооплачиваемы. В ближайшие пять лет роботизация производственных процессов будет расти экспоненциально", — поделился мнением преподаватель Самарского университета им. Королёва.
Также он обозначил, где именно будут ждать робототехников: "Специалистам по программированию и эксплуатации роботов открываются большие перспективы в крупных отраслевых предприятиях — лидерах рынка — и на предприятиях малого и среднего предпринимательства, которые нацелены на развитие и непрерывное повышение своей эффективности. Специалисты будут востребованы на большинстве производственных предприятий таких отраслей промышленности, как машиностроение, авиа- и ракетостроение, а также в пищевой промышленности и др., так как роботизированные комплексы будут заменять повторяющиеся трудоемкие высокоточные операции, требующие высокой скорости, а также сложные операции на тех участках, где существуют тяжелые условия труда".
Подробнее о программах обучения на базе Учебного центра роботизации — https://teswel.ru/services/uchebnyy-tsentr-robotizatsii/.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.