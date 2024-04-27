Бой Влада Белаза и Дугласа Рибейро возглавит турнир Ural FC 7 в Тольятти

Поединок между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро возглавит турнир Ural FC 7, который состоится 23 мая в Тольятти. Бой в среднем весе пройдет по правилам ММА и будет рассчитан на три раунда по пять минут.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалев выступит в лиге Ural FC в третий раз. В декабре 2023 года боец техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Велла Оливейру в поединке по правилам ММА, а в марте текущего года бой по правилам бокса в ММА-перчатках с участием Белаза и Вячеслава Василевского возглавил шоу Ural FC 6. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Статистика известного по выступлениям на голых кулаках Ковалева в ММА составляет четыре победы и два поражения. На счету Рибейро - 13 побед и восемь поражений в ММА. В последнее время бразилец выступал в казахстанской лиге Naiza FC.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО "Тольяттиазот" (входит в Группу "Уралхим") - одного из крупнейших мировых производителей аммиака.

Титульный спонсор Лиги - Группа "Уралхим"

Группа компаний "Уралхим" - один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют более 23 млн тонн. В числе ключевых активов - ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38000 человек.