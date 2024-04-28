Самарцы стали победителями на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ

С 21 по 27 апреля в Казани проходили чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимали участие 2280 спортсменов из 61 субъекта Российской Федерации.
По итогам чемпионата и первенства общекомандные места распределились следующим образом:
"Золото" — Самарская область — 200 баллов; "Серебро" — Краснодарский край — 168 баллов; "Бронза" — Москва — 143 балла.
Сборная Самарской области продолжит подготовку к следующим соревнованиям по тхэквондо ГТФ: в ближайшее время наши спортсмены отправятся на международные соревнования в Аргентину и Киргизию.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?