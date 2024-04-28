Самарцы стали победителями на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ

С 21 по 27 апреля в Казани проходили чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимали участие 2280 спортсменов из 61 субъекта Российской Федерации.

По итогам чемпионата и первенства общекомандные места распределились следующим образом:

"Золото" — Самарская область — 200 баллов; "Серебро" — Краснодарский край — 168 баллов; "Бронза" — Москва — 143 балла.

Сборная Самарской области продолжит подготовку к следующим соревнованиям по тхэквондо ГТФ: в ближайшее время наши спортсмены отправятся на международные соревнования в Аргентину и Киргизию.