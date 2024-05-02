Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийском турнире по дзюдо

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В Волгограде прошел всероссийский турнир по дзюдо памяти чемпиона Европы Евгения Погорелова. В нем участвовали спортсмены старше 18 лет - всего более 200 участников из восьми федеральных округов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области