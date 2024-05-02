Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийском турнире по дзюдо

В Волгограде прошел всероссийский турнир по дзюдо памяти чемпиона Европы Евгения Погорелова. В нем участвовали спортсмены старше 18 лет - всего более 200 участников из восьми федеральных округов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Представители сборной Самарской области завоевали две медали. Стефания Власова стала сильнейшей среди женщин в категории до 63 кг, Вита Майданик взяла бронзу в категории до 57 кг.
Финалисты соревнований автоматически получили допуск к участию в чемпионате России по дзюдо, который состоится осенью в Сириусе Краснодарского края.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?