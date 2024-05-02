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Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийском турнире по дзюдо

ВОЛГОГРАД. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волгограде прошел всероссийский турнир по дзюдо памяти чемпиона Европы Евгения Погорелова. В нем участвовали спортсмены старше 18 лет - всего более 200 участников из восьми федеральных округов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Представители сборной Самарской области завоевали две медали. Стефания Власова стала сильнейшей среди женщин в категории до 63 кг, Вита Майданик взяла бронзу в категории до 57 кг.

Финалисты соревнований автоматически получили допуск к участию в чемпионате России по дзюдо, который состоится осенью в Сириусе Краснодарского края.

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