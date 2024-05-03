Жителей Самарской области приглашают принять участие в игре по военной истории "IQ-ПФО: Великая Победа"

В среду, 8 мая, в 15:00, в преддверии Дня Победы, в Приволжском федеральном округе состоится традиционная игра "Что? Где? Когда?" по тематике Великой Отечественной войны "IQ-ПФО: Великая Победа".
Интеллектуальная игра проводится для трех категорий участников: студенты вузов и учреждений СПО, школьники (7-11 классы) и взрослые (без ограничения возраста). Участие в игре могут принять все желающие.
Соревнование включает 24 вопроса "Что? Где? Когда?" (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии полководцев, фильмы и песни о войне).
Для участия в игре школьную, студенческую или взрослую команду можно зарегистрировать по адресу https://intgame.ru/iq-vp. Регистрация производится до 24:00 7 мая 2024 года. Указывается зачет по возрастной группе, регион, населенный пункт, учебное учреждение, которое представляет команда (кроме группы взрослых).
Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами. Лучшая студенческая команда среди регионов Приволжья награждается поездкой на Интеллектуальную олимпиаду ПФО (апрель 2025 г., г. Саранск).
Напомним, в прошлом году в интеллектуальной игре приняли участие 1976 школьных, студенческих и взрослых команд из различных регионов России. Среди студенческих команд лучший результат показала команда "Акрон" (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П.Королева).
Организаторами игры "IQ-ПФО: Великая Победа" выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект "Большая игра".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.