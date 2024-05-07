В Самаре пройдет турнир по греко-римской борьбе "Новая высота"

В СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" 17–18 мая пройдет традиционный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" памяти И. А. Найвальта. Церемония открытия запланирована на 17 мая, 16:00.

Зрителей ждут мастер-классы от именитых спортсменов, автограф сессии с олимпийскими чемпионами, а также конкурсы для болельщиков.

На открытии ожидается приезд титулованных спортсменов. В их числе — Герой Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор России Александр Карелин, а также двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов, Олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян, двукратная победительница Олимпийских игр Светлана Хоркина.

Пригласительные флаеры можно будет бесплатно получить у волонтеров при входе в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" в дни состязаний.