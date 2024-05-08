16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гуманитарный конвой отправился из Самары в зону СВО В свадебном фестивале на выставке "Россия" примут участие самарские молодожены Вдове участникам СВО помогли с билетами на Парад в Самаре Многодетные супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду В офисах Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" прошел День клиента

Общество

В свадебном фестивале на выставке "Россия" примут участие самарские молодожены

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Международной выставке-форуме "Россия" с 12 по 19 мая пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль, приуроченный к Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Ключевым событием первого дня станет самая массовая свадьба — на главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны. Дата выбрана не случайно. 12 мая по православному календарю отмечается праздник Красная горка, с которой традиционно открывается свадебный сезон. Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы.

Это яркое событие станет незабываемым и для молодых пар из Самарской области, которые примут участие в мероприятиях свадебного фестиваля и скрепят свои союзы узами брака.

На открытии фестиваля наш регион представят Михаил и Надежда Вирясовы из Тольятти. С началом специальной военной операции Михаил поступил на военную службу. Надежда — студентка 4 курса Самарского государственного медицинского университета, волонтер.

"Крепкая семья держится на традициях, основанных на христианских ценностях, — считают будущие молодожены. — Мы будем обязательно крестить своих детей, учить вере в Бога и любви к своей Родине".

16 мая в рамках фестиваля пройдет День Приволжского федерального округа. В этот день свой брак зарегистрируют молодожены из Сызрани — Александр и Анастасия Головановы. Александр — представитель династии летчиков — выпускников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (ныне филиал Военного учебного научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина"), Анастасия — студентка Российского университета транспорта.

Молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России", который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием президента России Владимира Путина.

"Фестиваль продлится больше недели — до 19 мая. Все федеральные округа привезут пары, которые в течение недели также поженятся на Выставке "Россия". То есть, за время проведения фестиваля соединят сердца более 200 пар", — рассказала заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина.

Дирекция выставки и генеральный партнер фестиваля — правительство Москвы — подготовили множество сюрпризов для будущих молодоженов. "Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодоженам и их родным на всю жизнь, вместе с правительством Москвы мы приготовили для них несколько сюрпризов. Первый танец пары исполнят под песню Юлианны Карауловой, а позднее для них и гостей Выставки споют Ирина Дубцова и Полина Гагарина", — говорит Анастасия Звягина.

В первый день фестиваля на территории выставки пройдет масштабное свадебное шествие, в котором примут участие будущие супруги, приглашенные артисты, музыкальные коллективы, в том числе ансамбль цыганского театра, гармонисты в образах женихов, ходулисты, цирковые артисты и аниматоры в образах ангелов.

На целую неделю с 13 по 19 мая выставка превратится в фестивальное пространство, на площадках которого будут заключаться браки, проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления.

Каждый день Всероссийского свадебного фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Интересная и насыщенная программа покажет гостям Выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Важным элементом фестиваля станут мероприятия проекта "Исток", популяризующего русскую народную культуру среди молодежи. Познакомиться с элементами традиционных свадебных нарядов можно будет на выставке "Русская свадьба", а узнать больше о сохранении культурного наследия предков будет возможность на лекции продюсера и актрисы Софьи Эрнст "Синтез народных традиций и современной культуры". Также в дни фестиваля 18 и 19 мая пройдут танцевально-частушечный турнир и костюмированное шествие "Свадьба".

Не мог не затронуть фестиваль и гастрономическую сторону свадебных традиций. Попробовать застольные угощения со всей страны можно в Доме Российской Кухни. Кроме того, здесь пойдет девичник "Невестины блинки". Ходить на блины — старинная предсвадебная традиция. На сцене Дома Российской Кухни молодые повара будут соревноваться в искусстве выпекать блины, подбрасывая их на сковородках, пока не образуются высокие стопки. Невесты также покажут свое мастерство будущей хозяйки в конкурентной борьбе. Гостей мероприятия ждет знакомство с "блинными" традициями народов России, музыка, шутки, фотосессии и неповторимая атмосфера единственного в стране дома кухни народов России.

Завершится фестиваль ярко — кульминационной точкой станет масштабный свадебный флешмоб, в котором примут участие все зрители.

Насыщенная программа запланирована в рамках фестиваля и на стенде Самарской области. Здесь состоится экспертная панель "Эффективные практики: от церемонии бракосочетания до семейного долголетия" при участии представителей органов ЗАГС регионов Приволжского Федерального округа, которые обсудят региональные практики организации и проведения церемоний бракосочетания, эффективные форматы мероприятий, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Интерактивную лекцию "Жизнь после свадьбы. Секреты крепкого брака" проведет спикер — практикующий семейный психолог из Самары. Свадебным традициям народов России будет посвящен интерактивный квиз, в котором участники узнают как о новых, так и о давно забытых свадебных и семейных традициях, а также получат памятные сувениры от Самарской области.

На мастер-классе по созданию бутоньерок гости стенда смогут сами изготовить аксессуар мужского костюма и узнать его историю, а во время мастер-класса по декорированию свадебных фоторамок украсят деревянную рамку в свадебном стиле и оставят ее себе на память. Посетительницам выставки придется по душе мастер-класс по свадебным прическам и макияжу, в ходе которого гости стенда узнают о последних трендах свадебной моды.

Также гости выставки смогут принять участие в промо-акции "Церемония бракосочетания в сердце России — Самарский регион приглашает" — презентации свадебных церемоний во Дворцах бракосочетания городов Самары и Тольятти и получить приглашение на государственную регистрацию заключения брака во Всероссийский день семьи, любви и верности.

В течение всего фестиваля семейные пары — гости стенда нашего региона на выставке "Россия" смогут принять участие в акции "Пожелания". Кроме того, запланировано выступление ведущих творческих коллективов Самарской области.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Выставка-форум проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:50 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.

Виктор Шашков 10 апреля 2024 12:49 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!

Эля Знаменская 10 апреля 2024 11:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************

Фото на сайте

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Ботаническом саду

Корпоративные волонтеры провели экологическую акцию в Ботаническом саду

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2