В центре Самары 90 человек тушат два частных дома

В четверг, 9 мая, в 16:31 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в двух частных домах на Песочном переулке, 15 "А" и 15 "Б" в Самарском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что там горят два частных дома, один из которых не жилой, и надворные постройки на общей площади 450 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности № 2.

На борьбу с огнем направлены 90 человек и 30 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших нет, но пострадала женщина.

Тушение продолжается.