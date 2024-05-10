Более 100 человек ликвидировали крупный пожар в центре Самары

В четверг, 9 мая, в 21:16 был ликвидирован пожар на Песочном переулке в частных домах 15 "А" и 15 "Б" в Самарском районе, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Напомним, что информация о данном пожаре поступила в чрезвычайные службы в 16:31. Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что там горят два частных дома, один из которых нежилой, и надворные постройки на общей площади 450 кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. На борьбу с огнем направлены 105 человек и 37 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших нет. Но пострадали два человека: 74-летний мужчина, которого госпитализировали в ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", и 70-летняя женщина. По данным чрезвычайного ведомства, она от госпитализации отказалась и была направлена на амбулаторное лечение.

Пожар был локализован в 18:16 на площади 450 кв. м., а полностью его удалось ликвидировать в 21:16.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.