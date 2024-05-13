Самарская спортсменка завоевала серебро на международных соревнованиях Belarus Open WKO

В субботу, 11 мая, в Минске состоялись международные соревнования Belarus Open WKO по карате киокусинкай в дисциплине синкекусинкай. Об этом сообщает пресс-служба самарского минспорта.
В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 15 стран. В составе сборной России выступили четыре представителя Самарской области.
Самарская спортсменка Анастасия Кузнецова, воспитанница тренера Яна Богданова, заняла 2 место среди девушек 12-13 лет в категории свыше 55 кг.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?