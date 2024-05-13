Самарская спортсменка завоевала серебро на международных соревнованиях Belarus Open WKO

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В субботу, 11 мая, в Минске состоялись международные соревнования Belarus Open WKO по карате киокусинкай в дисциплине синкекусинкай. Об этом сообщает пресс-служба самарского минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области