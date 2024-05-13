16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская спортсменка завоевала серебро на международных соревнованиях Belarus Open WKO В Самаре пройдет турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" Ибрагим "Никархо" Исламов встретится с Яковым Букиным на турнире Ural FC 7 в Тольятти Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийском турнире по дзюдо Самарцы стали победителями на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ

Единоборства Спорт

"Тольяттиазот" выступил партнером межрегиональных соревнований по самбо

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ТОАЗ выступил генеральным партнером юбилейных X межрегиональных соревнований по самбо, которые состоялись в Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В турнире на призы заслуженного мастера спорта России, четырехкратного чемпиона мира Евгения Исаева приняли участие девять юношеских коллективов 2010–2012 годов рождения. Спортсмены представляли четыре региона Приволжского федерального округа: Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую область, а также Чувашскую республику. Самыми многочисленными стали команды из Самарской области: три из Тольятти и две из Самары.

Соревнования проходили в формате "стенка на стенку". Именитый спортсмен, на призы которого проводился турнир, является воспитанником тольяттинской школы самбо, поэтому лично следил за ходом соревнований.

По итогам круговой системы схваток победителем стала команда из Чувашии. Второе место заняли спортсмены из Тольятти, третье — самарские самбисты.

"Спорт — важная часть корпоративной культуры "Тольяттиазота". Компания всецело поддерживает сотрудников, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой, а также спортивные мероприятия различного уровня. Это позволяет развивать массовый спорт в регионе и раскрывать потенциал будущих чемпионов", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2