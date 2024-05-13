"Тольяттиазот" выступил партнером межрегиональных соревнований по самбо

ТОАЗ выступил генеральным партнером юбилейных X межрегиональных соревнований по самбо, которые состоялись в Тольятти.

В турнире на призы заслуженного мастера спорта России, четырехкратного чемпиона мира Евгения Исаева приняли участие девять юношеских коллективов 2010–2012 годов рождения. Спортсмены представляли четыре региона Приволжского федерального округа: Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую область, а также Чувашскую республику. Самыми многочисленными стали команды из Самарской области: три из Тольятти и две из Самары.

Соревнования проходили в формате "стенка на стенку". Именитый спортсмен, на призы которого проводился турнир, является воспитанником тольяттинской школы самбо, поэтому лично следил за ходом соревнований.

По итогам круговой системы схваток победителем стала команда из Чувашии. Второе место заняли спортсмены из Тольятти, третье — самарские самбисты.

"Спорт — важная часть корпоративной культуры "Тольяттиазота". Компания всецело поддерживает сотрудников, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой, а также спортивные мероприятия различного уровня. Это позволяет развивать массовый спорт в регионе и раскрывать потенциал будущих чемпионов", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.