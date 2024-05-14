Поставившая просроченный сыр ветерану фирма продает товары в Военторг и МВД

В мэрии Самары прокомментировали скандал с поставкой ветерану Великой Отечественной войны. Сотрудники департамента опеки, попечительства и социальной поддержки города уже принесли свои извинения семье.

"По информации департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары по данному инциденту поставщику выставлена претензия. Это был единичный случай просрочки, другие жалобы от получателей не поступали. Поставщик заменил сыр на аналогичный с хорошим сроком годности. 13 мая 2024 сотрудники департамента выехали на дом к внучке ветерана, где принесли свои извинения и передали продукты", — рассказали в администрации Самары.

Изначально в СМИ появилась информация, что 98-летнему ветерану ко Дню Победы вручили подарок, в котором оказался просроченный сыр (срок годности "Ламбера" истекал 24 апреля 2024 года). Поставщик — "ТК Вега — Самара", владельцем которой значится Обертышев Виталий Валентинович. Директор — Обертышев Сергей Владимирович. Они также значатся в руководстве нескольких похожих фирм. Заявленная деятельность "ТК Вега — Самара" — оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями.

Согласно Seldon.Basis, у компании есть госконтракты. В частности, со Свердловским АО "Военторг-Центр". Туда фирма поставляет макароны, кускус, различные мучные изделия. Кроме того, фирма отправляет кофе в Уфимский юридический институт МВД. Также в получателях булочек, кофе и чая от этой организации значится АО "Железнодорожная торговая компания".

Интересно, что глава фирмы указывал в СМИ, что якобы теперь ее владельцем стал некто "из ФСБ". Информации о новом владельце в базах нет. Но в январе было некое внесение изменений в учредительные документы после ряда заседаний в Арбитражном суде дела о признании банкротом.