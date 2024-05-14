В Тольятти прошла олимпиада для школьников "Юный химик"

Организатором олимпиады выступил "Тольяттикаучук" совместно с городским департаментом образования.

Есть ли вторая жизнь у пластиковой бутылки после ее применения? Какова роль нефтехимии в космической отрасли? Зависит ли человечество от запасов бензина и есть ли этому топливу альтернатива? Ответы на эти, а также многие другие вопросы, выходящие за рамки школьного учебника, искали учащиеся 9-х и 10-х классов тольяттинских школ в финале олимпиады "Юный химик".

Сама олимпиада и методика ее проведения — это разработка специалистов предприятия "Тольяттикаучук" в рамках большой профориентационной деятельности по популяризации химии как науки.

Мероприятие проводится второй год подряд и набирает все большую популярность и востребованность среди учащихся.

В 2024 году заявки на участие поступили от 30 школ, побороться на звание лучшего знатока химии изъявили желание 312 школьников (в 2023-м желающих было вдвое меньше).

Олимпиада по уже сложившейся традиции прошла в три этапа: после заочного отборочного тура был практический (с опытами и экспериментами), в его рамках были выбраны десять сильнейших претендентов на победу в финале.

Финалистам предстояло защитить свои проекты, связанные с какой-то из областей химии. Темы для них достались ребятам в ходе жеребьевки, а подготовить их предстояло всего за две недели, но под руководством учителя химии и наставника с предприятия "Тольяттикаучук".

25 апреля состоялся финал. Проекты и их защиту оценивало жюри, в которое вошли специалисты предприятия и представители администрации города.

В итоге по единогласному мнению жюри абсолютная олимпийская победа досталась Никите Корчагину из МБУ "Школа № 10" за проект "Вторая жизнь пластиковой бутылки".

2-е место — у Ангелины Шепелевой, ученицы лицея № 57, ее проект назывался "Утилизация полимерных отходов: способы и последствия для окружающей среды". 3-е место заняла Полина Горбатюк из гимназии № 35″ с проектом "Бензин в нашей жизни: есть ли альтернатива?". Поощрительными призами отмечены учащиеся Константин Мельник из образовательного центра "Галактика" и Анастасия Семакова из школы № 32.

Победители олимпиады, а также их преподаватели получили ценные подарки от предприятия. Остальные участники финала также были отмечены подарками от "Тольяттикаучука".

"Организуя в городе такую олимпиаду, мы ставили цель — развить интерес у детей к химии, к экологии, к тем вопросам, которые волнуют не только нас, но и общество в целом. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что химия — это та самая наука, которая служит человечеству. Расширяя научный кругозор, получая новые знания, дети начинают лучше понимать науку, учатся ставить эксперименты, осознают взаимосвязь между экологией и химией, узнают о сортировке отходов, о способах очистки и многом другом. Благодаря олимпиаде мы видим, как много способных к науке ребят учатся в городских школах, приятно видеть, что в городе растет достойная смена химикам", — отметил генеральный директор "Тольяттикаучук", председатель жюри Юрий Морозов.

"Я, как учитель химии, очень благодарна, что предприятие "Тольяттикаучук" организует такие мероприятия для детей, для учителей. Это большая профориентационная работа, и она действительно способствует развитию интереса к химии. Во время проведения олимпиады даже те ребята, кто не прошел в финал, уже стали по-другому относиться к предмету — настолько интересно были проведены первые два тура. Думаю, что именно такими формами работы мы сможем вместе повысить интерес к химии, спасибо за это большое "Тольяттикаучуку"! — прокомментировала учитель химии школы № 32 Валентина Плешкова.

"Тема применения полимерных композитов, которая мне досталась, не была мне как-то особа близка или понятна. Поначалу я растерялась и задумалась: "как же мне делать этот проект?". Но, посоветовавшись с наставником и учителем, постепенно разобралась и втянулась. И теперь я еще больше уверена, что химия — это "моя" наука, я буду ее изучать и, скорее всего, свяжу с ней дальнейшую профессию. Было интересно принять участие в олимпиаде, еще было очень волнительно во время защиты, когда генеральный директор "Тольяттикаучука" Юрий Витальевич Морозов задавал мне вопросы по проекту. Мне пришлось, как на экзамене, вспомнить все, что знаю. Не важно, что мне не удалось занять призовое место — само участие стало для меня ценным опытом!" — рассказала ученица 10 класса школы № 32 (приз зрительских симпатий) Анастасия Семакова.