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Суды Происшествия

С бывшего топ-менеджера КбшЖД взыщут сумму полученных взяток

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комсомольский районный суд Тольятти по иску прокуратуры постановил взыскать 730 тыс. руб. с должностного лица, ранее уличенного в коррупции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Речь идет о деле замруководителя станции Жигулевское море Олега Войтенко. Напомним, с января 2018 г. по январь 2021 г. он получил от директора ООО 570 тыс. руб. за беспрепятственную подачу и уборку железнодорожных вагонов. С июля 2019 г. по октябрь 2020 г. обвиняемый также получил от местного жителя, действовавшего в интересах коммерческой организации, 160 тыс. руб. за аналогичные "услуги".

В итоге Олег Войтенко получил семь с половиной лет лишения свободы.

Прокуратура просила суд признать недействительными (ничтожными) сделки по получению взятки на сумму 730 тыс. руб., применить последствия недействительности сделок и взыскать эту сумму.

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