Шестой кассационный суд оставил без изменения срок наказания бывшему топ-менеджеру КбшЖД

Во вторник, 2 апреля, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный бывшему топ-менеджеру КбшЖД — заместителю руководителя станции Жигулевское море Олегу Войтенко. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, бывшего замначальника станции обвиняли по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, в течение продолжительного времени обвиняемый получал от представителей коммерческих организаций деньги за организацию беспрепятственной подачи и уборки интересующих их железнодорожных вагонов.
Так, с января 2018 г. по январь 2021 г. обвиняемый получил от директора ООО не менее 570 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители считают, что с июля 2019 г. по октябрь 2020 г. обвиняемый также получил от местного жителя, действовавшего в интересах коммерческой организации, 160 тыс. руб. за аналогичные "услуги".
12 мая 2023 г. Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор Олегу Войтенко. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и на три года запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Этот приговор обжаловала прокуратура, которая просила назначить осужденному 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20-кратном размере сумме взятки.
В итоге 28 июля 2023 г. Самарский областной суд изменил приговор и назначил ему наказание семь с половиной лет заключения в колонии строгого режима.
Позже приговор Комсомольского райсуда и апелляционное определение областного суда обжаловали и адвокаты О. Зубова и И. Гнедко.
2 апреля Шестой кассационный суд изменил приговора в части конфискации имущества. В этой части уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Эти же судебные решения в части назначения дополнительного наказания изменены: исключено указание на лишение права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.
То есть основное наказание Олегу Войтенко в виде семи с половиной лет лишения свободы оставили без изменения.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!