Шестой кассационный суд оставил без изменения срок наказания бывшему топ-менеджеру КбшЖД

Во вторник, 2 апреля, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный бывшему топ-менеджеру КбшЖД — заместителю руководителя станции Жигулевское море Олегу Войтенко. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, бывшего замначальника станции обвиняли по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, в течение продолжительного времени обвиняемый получал от представителей коммерческих организаций деньги за организацию беспрепятственной подачи и уборки интересующих их железнодорожных вагонов.

Так, с января 2018 г. по январь 2021 г. обвиняемый получил от директора ООО не менее 570 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители считают, что с июля 2019 г. по октябрь 2020 г. обвиняемый также получил от местного жителя, действовавшего в интересах коммерческой организации, 160 тыс. руб. за аналогичные "услуги".

12 мая 2023 г. Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор Олегу Войтенко. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и на три года запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Этот приговор обжаловала прокуратура, которая просила назначить осужденному 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20-кратном размере сумме взятки.

В итоге 28 июля 2023 г. Самарский областной суд изменил приговор и назначил ему наказание семь с половиной лет заключения в колонии строгого режима.

Позже приговор Комсомольского райсуда и апелляционное определение областного суда обжаловали и адвокаты О. Зубова и И. Гнедко.

2 апреля Шестой кассационный суд изменил приговора в части конфискации имущества. В этой части уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Эти же судебные решения в части назначения дополнительного наказания изменены: исключено указание на лишение права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

То есть основное наказание Олегу Войтенко в виде семи с половиной лет лишения свободы оставили без изменения.