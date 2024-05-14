Учителей Самарской области приглашают принять участие в телешоу "Классная тема!"

Открылся прием заявок на третий сезон телешоу "Классная тема!" В нем могут участвовать учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.

Отбор проходит в несколько этапов: анкетирование, тестирование по выбранному предмету, видеовизитка. Пройти все этапы необходимо до 17 июня (23:59 мск) по ссылке.

Два года подряд в проекте активно участвовали учителя из Самарской области. В прошлом году учитель биологии Станислава Яницкая смогла пройти в полуфинал. У каждого есть шанс завоевать аудиторию и стать победителем.

"Повышается престиж профессии учителя, в прошлом году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов. Уверен, в этом есть и заслуга телепроектов, которые привлекают внимание широкой аудитории и показывают, что любым предметом школьной программы можно увлечь не только ребенка, но и взрослого зрителя. Наши учителя - настоящие профессионалы своего дела, которые становятся популярными в медиапространстве. Мы приглашаем педагогов принять участие в телевизионном проекте "Классная тема!", поделиться своими знаниями и идеями со всей страной, продемонстрировать свои наработки и навыки публичного выступления", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителем проекта станет тот учитель, которому лучше остальных удастся увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз - авторское образовательное шоу на федеральном канале.

Телешоу "Классная тема!" создается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия 1" и Минпросвещения России при информационной поддержке компании VK.