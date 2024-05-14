Учителей Самарской области приглашают принять участие в телешоу "Классная тема!"

Открылся прием заявок на третий сезон телешоу "Классная тема!" В нем могут участвовать учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.
Отбор проходит в несколько этапов: анкетирование, тестирование по выбранному предмету, видеовизитка. Пройти все этапы необходимо до 17 июня (23:59 мск) по ссылке.
Два года подряд в проекте активно участвовали учителя из Самарской области. В прошлом году учитель биологии Станислава Яницкая смогла пройти в полуфинал. У каждого есть шанс завоевать аудиторию и стать победителем.
"Повышается престиж профессии учителя, в прошлом году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов. Уверен, в этом есть и заслуга телепроектов, которые привлекают внимание широкой аудитории и показывают, что любым предметом школьной программы можно увлечь не только ребенка, но и взрослого зрителя. Наши учителя - настоящие профессионалы своего дела, которые становятся популярными в медиапространстве. Мы приглашаем педагогов принять участие в телевизионном проекте "Классная тема!", поделиться своими знаниями и идеями со всей страной, продемонстрировать свои наработки и навыки публичного выступления", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Победителем проекта станет тот учитель, которому лучше остальных удастся увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз - авторское образовательное шоу на федеральном канале.
Телешоу "Классная тема!" создается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия 1" и Минпросвещения России при информационной поддержке компании VK.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.