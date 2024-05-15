Наталья Соловова: "HR-менеджер управляет самым ценным активом компаний — человеческими ресурсами"

С 2023 года в Самарском университете им. Королёва реализуется новая образовательная программа "Цифровой HR-менеджмент". Студенты осваивают такие современные и востребованные направления, как HR-аналитика, HR-проектирование, HR-digital, IT системы и инструменты в HR. О том, как готовят специалистов по управлению человеческими ресурсами, как открыть в себе таланты HR-менеджера и на какую зарплату может претендовать молодой специалист в столичных компаниях, порталу Волга Ньюс рассказала Наталья Соловова, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой управления человеческими ресурсами, начальник учебно-методического управления Самарского университета им. Королёва.
- В чем уникальность и особенность этой программы?
- Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, хотелось бы отметить, что сейчас мы проживаем эпоху Индустрии 4.0, в рамках которой наблюдается повсеместное внедрение цифровых технологий, которые значительно облегчают реализацию различных процессов. Несмотря на глобальную цифровизацию и роботизацию бизнеса, человек по-прежнему играет первостепенную роль в развитии предприятий. В условиях растущего дефицита на рынке труда от 1,6 млн чел в 2024 году до 2,0–4,0 млн чел к 2030 году (в прогнозе) модели управления меняются и становятся более горизонтальными, с большими полномочиями и ответственностью на каждом уровне иерархии, а отношение к сотрудникам станет более человечным. HR-менеджер — это профессионал, который управляет самым ценным активом компаний — человеческими ресурсами. HR (англ. Human resources — "человеческие ресурсы").
Уникальность образовательной программы "Цифровой HR-менеджмент" по направлению подготовки бакалавров 38.03.03 Управление персоналом заключается в подготовке профессионалов (специалистов по управлению персоналом — HR-менеджеров), отвечающих запросам рынка труда и трендам в HR-сфере. Подготовку таких специалистов в рамках бакалавриата еще не осуществляет ни один вуз в Российской Федерации — только институт экономики и управления Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. Особенность программы заключается в том, что обучающиеся приобретают и классические знания в сфере кадрового менеджмента, и специализированные (цифровые), необходимые для формирования полноценного специалиста, готового к трудовой деятельности в условиях цифровых трансформаций с минимальными адаптационными затратами для работодателя.
Запросы студентов на уникальность подготовки, применение проектного обучения, организацию практики на реальных предприятиях, быстрое погружение в профессиональную деятельность и гарантированное трудоустройство также будут выполняться нашей образовательной программой "Цифровой HR-менеджмент".
В этой связи специалисты, которых мы выпускаем, способны не только эффективно работать с новыми технологиями, но и инициировать их внедрение с целью рационализации деятельности по управлению персоналом, ускорения аналитических процедур и достижения технологической независимости отечественных предприятий.
В хорошо управляемых компаниях HR станет стратегической функцией, что значит изменение роли HR-менеджера от простого кадровика до HR-лидера, который способен через применение современных технологий оказывать положительное влияние на развитие бизнеса, экономию ресурсов и повышение производительности труда, удержание и развитие персонала. Как результат — повышение доходности бизнеса.
- Какие компетенции получат выпускники? И какие дисциплины будут осваивать?
- К основным дисциплинам программы относятся: HR-аналитика, HR-проектирование, HR-digital, IT системы и инструменты в HR, Защита информации в управлении персоналом, Правовое обеспечение системы управления персоналом, Кадровая безопасность организации.
- Какими качествами должен обладать человек, который выбирает для обучения эту специальность?
- Отличительная черта современного общества — рост интереса к социально-психологическим ресурсам людей. Этот ресурс — основа развития любой организации. Это должен быть человек, который любит общаться с людьми, генерировать новые идеи, грамотно говорить и не стесняться публично выступать. Также важны организаторские способности, умение координировать и контролировать процессы. Знания, компетенции можно накопить и освоить в процессе обучения, но интересующимся студент просто обязан быть.
Ориентация на достижение результата, целеустремленность, аналитическое мышление, креативность, умение слушать, лояльность, эмоциональный интеллект, коммуникабельность, умение убеждать, стрессоустойчивость, гибкость и адаптивность. А владению цифровыми инструментами управления персоналом мы научим.
- Насколько сегодня востребованы HR-менеджеры и насколько перспективна сама сфера деятельности? Сколько можно зарабатывать в этой области?
- HR-менеджеры востребованы на рынке труда. За последние 2 года на работных сайтах наблюдается рост количества размещенных вакансий в сфере HR. Как сообщает hh.ru, за последние полгода количество вакансий выросло на 26%. Сама сфера деятельности перспективная, так как в ней можно развиваться как горизонтально (от обычного специалиста по подбору до HR-менеджера по обучению и развитию персонала), так и вертикально (до директора по персоналу или HR BP (HR-бизнес-партнёра)). Зарабатывать можно на старте от 35 000 рублей (менеджер по подбору) до 250 000 рублей (директор по персоналу).
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Вакансия
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Заработная плата в регионах, руб.
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Заработная плата в Москве, руб.
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Специалист кадровой службы
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35 000-45 000
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60 000-80 000
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Начинающий
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40 000-60 000
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70 000-90 000
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HR-generalist
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50 000-80 000
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90 000-120 000
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HR-директор
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60 000-150 000
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95 000-250 000
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HR-бизнес- партнер
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90 000-180 000
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120 000-300 000
- Расскажите о плюсах и минусах данной профессии
- Любая компания, независимо от ее размера, нуждается в HR-специалистах для найма хороших людей, принятия решений о заработной плате и льготах, а также для поддержания отношений с сотрудниками. Вы никогда не останетесь без работы, если будете работать в HR, так как это ключевая часть каждой компании. HR эволюционирует от функции, которая заключается в найме и увольнении сотрудников, к функции управления человеческими ресурсами, которая является настоящим стратегическим фактором роста компании. Роли HR востребованы как никогда, и это должно сохраниться и в будущем.
"Плюсы+":
- гарантия занятости
- перспективы (эксперты прогнозируют, что в России востребованность профессии HR-менеджера будет расти);
- востребованность таких специалистов (уже на втором курсе все студенты трудоустраиваются на стартовые позиции);
- важность или значимость профессии (HR-менеджеры тесно работают с руководством компании и влияют на ведение бизнеса);
- профессия HR-менеджера никогда не стоит на месте. Она постоянно развивается и меняется. Будь то новое трудовое законодательство, новые технологии или новые методы работы, например, когда весь офис работает из дома.
"Минусы-":
- Вы должны уметь вести эмоционально тяжелые переговоры;
- быть стрессоустойчивым, готовым к перегрузкам и держать эмоции под контролем (частое общение с людьми, которые находятся в стрессе по причине увольнения или неудачного собеседования).
- На что в первую очередь обращает внимание работодатель, нанимая HR-менеджера в команду?
- Будущий специалист должен понимать, как устроен бизнес, знать основные процессы управления персоналом в организации, грамотно и уверенно говорить, быть доброжелательным, уметь слышать и слушать, обладать привлекательными внешними данными. Все эти качества важны для работы с людьми. Иногда работодатели HR-менеджеров называют "людоведами": они ведут сотрудников (обучают, развивают, удерживают, вовлекают и мотивируют).
- Как вообще обстоит дело с трудоустройством? Следите ли вы за дальнейшей судьбой ваших выпускников?
- Да, следим и поддерживаем с ними обратную связь. Последние три года показатель по трудоустройству выше 80%, не доходит до 100, потому что кто-то в декрет уходит, в армию, а кто-то продолжает обучение на программах магистратуры "Кадровая безопасность организации". Два года назад 50% обучающихся были уже трудоустроены на 4 курсе, сейчас поступают запросы от работодателей на "хороших" студентов 2 курса.
Как показывает практика, выпускники начинают свою профессиональную деятельность с менеджера по подбору персонала или специалиста generalista (занимается маркетингом и рекрутингом персонала, выстраивает систему управления персоналом в организациях малого бизнеса). Далее, набравшись опыта, могут совмещать обучение в магистратуре и карьерное развитие.
Безусловно, мы следим за профессиональной деятельностью наших бывших студентов. Я бы не стала выделять кого-то конкретно, мы гордимся многими выпускниками. Но могу сказать, что всегда приятно видеть выпускников кафедры управления человеческими ресурсами, работающих в крупных корпоративных структурах, в органах государственной власти. Так как именно они формируют трудовые коллективы, которые способны принести пользу и рост национальной экономике.
- Какой совет вы дадите тем, кто стоит на перепутье и принимает решение, идти ли в эту профессию или нет?
- Однозначно идти в эту профессию: как показывает статистика, сейчас на рынке труда это одна из самых востребованных профессий. Каждая компания, начиная с малого бизнеса, нанимает в свою команду HR-специалиста, который будет помогать бизнесу достигать цели через человеческие ресурсы. Спрос на таких специалистов будет только расти, дефицит человеческих ресурсов в России приводит к увеличению стоимости привлечения кадров, и только через грамотно выстроенные HR-процессы по эффективному подбору персонала, управлению HR-брендом компании для удержания сотрудников и привлечения соискателей бизнес сможет развиваться и быть успешным.
Управление людьми — это призвание. Иногда так думают, но это не так. Этому нужно учиться, как учатся вождению автомобилем.
Чтобы ответить на этот непростой и такой важный вопрос, спросите себя, чем вам нравится заниматься.
Казалось бы, просто, но это только на первый взгляд.
"Нарисуйте в голове" рабочий день своей мечты.
Вот Вы вошли в офис… А в офис ли? Может, это производство, или разъездной характер работы, или Вы вообще не любите работать по четкому, фиксированному графику?
В подобной постановке вопроса ответ очень простой — HR-менеджер — одна из немногих отраслей, которая активно развивается и будет развиваться.
Да, автоматизируется, модернизируется и т. д., но развиваться будет в любом случае.
Почему? Потому что любую работу делают люди. Всегда. Везде. Даже если они управляют роботами.
Вот когда роботы будут управлять роботами, то это да, начнётся стагнация небольшая, и развитие HR сдвинется, видимо, в сферу поиска, развития и вдохновления тех, кто все это создаёт. Шутливо немного, но факт остаётся фактом.
Образовательный результат программы "Цифровой HR-менеджмент" включает четыре крупные компетенции:
— Способность организовывать и осуществлять управление человеческими ресурсами в организациях в условиях цифровой трансформации;
— Способность проводить анализ бизнес-процессов организации с целью понимания текущего состояния и составления плана развития за счет кадрового менеджмента;
— Способность выбирать, внедрять, адаптировать и использовать эффективные цифровые HR-инструменты для решения задач бизнеса;
— Компетенции социально-психологического и правового характера для целей управления человеческими ресурсами организации.
Дисциплины можно разделить на блоки
Управление персоналом (Формирование, Использование, Развитие персонала и Управление эффективностью персонала);
Управление бизнесом (Теория организации, Бизнес-процессы, Экономика, Маркетинг);
Управление проектами (Разработка и реализация проектов, Методология проектной деятельности, Ресурсы и риски проекта);
Цифровые технологии в HR и HR-аналитика;
Блоки экономических, правовых и психологических дисциплин.