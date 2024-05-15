16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Наталья Соловова: "HR-менеджер управляет самым ценным активом компаний — человеческими ресурсами" В Тольятти прошла олимпиада для школьников "Юный химик" Дефицит кадров, безопасность, качество образования: проблемы детских садов Самары Жителей Самарской области приглашают принять участие в игре по военной истории "IQ-ПФО: Великая Победа" Школьникам губернии показали, как создавать дроны и управлять беспилотниками

Образование Общество

Наталья Соловова: "HR-менеджер управляет самым ценным активом компаний — человеческими ресурсами"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 2023 года в Самарском университете им. Королёва реализуется новая образовательная программа "Цифровой HR-менеджмент". Студенты осваивают такие современные и востребованные направления, как HR-аналитика, HR-проектирование, HR-digital, IT системы и инструменты в HR. О том, как готовят специалистов по управлению человеческими ресурсами, как открыть в себе таланты HR-менеджера и на какую зарплату может претендовать молодой специалист в столичных компаниях, порталу Волга Ньюс рассказала Наталья Соловова, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой управления человеческими ресурсами, начальник учебно-методического управления Самарского университета им. Королёва.

Фото: предоставлено Самарским университетом

- В чем уникальность и особенность этой программы?

- Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, хотелось бы отметить, что сейчас мы проживаем эпоху Индустрии 4.0, в рамках которой наблюдается повсеместное внедрение цифровых технологий, которые значительно облегчают реализацию различных процессов. Несмотря на глобальную цифровизацию и роботизацию бизнеса, человек по-прежнему играет первостепенную роль в развитии предприятий. В условиях растущего дефицита на рынке труда от 1,6 млн чел в 2024 году до 2,0–4,0 млн чел к 2030 году (в прогнозе) модели управления меняются и становятся более горизонтальными, с большими полномочиями и ответственностью на каждом уровне иерархии, а отношение к сотрудникам станет более человечным. HR-менеджер — это профессионал, который управляет самым ценным активом компаний — человеческими ресурсами. HR (англ. Human resources — "человеческие ресурсы").

Уникальность образовательной программы "Цифровой HR-менеджмент" по направлению подготовки бакалавров 38.03.03 Управление персоналом заключается в подготовке профессионалов (специалистов по управлению персоналом — HR-менеджеров), отвечающих запросам рынка труда и трендам в HR-сфере. Подготовку таких специалистов в рамках бакалавриата еще не осуществляет ни один вуз в Российской Федерации — только институт экономики и управления Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. Особенность программы заключается в том, что обучающиеся приобретают и классические знания в сфере кадрового менеджмента, и специализированные (цифровые), необходимые для формирования полноценного специалиста, готового к трудовой деятельности в условиях цифровых трансформаций с минимальными адаптационными затратами для работодателя.

Запросы студентов на уникальность подготовки, применение проектного обучения, организацию практики на реальных предприятиях, быстрое погружение в профессиональную деятельность и гарантированное трудоустройство также будут выполняться нашей образовательной программой "Цифровой HR-менеджмент".

В этой связи специалисты, которых мы выпускаем, способны не только эффективно работать с новыми технологиями, но и инициировать их внедрение с целью рационализации деятельности по управлению персоналом, ускорения аналитических процедур и достижения технологической независимости отечественных предприятий.

В хорошо управляемых компаниях HR станет стратегической функцией, что значит изменение роли HR-менеджера от простого кадровика до HR-лидера, который способен через применение современных технологий оказывать положительное влияние на развитие бизнеса, экономию ресурсов и повышение производительности труда, удержание и развитие персонала. Как результат — повышение доходности бизнеса.

- Какие компетенции получат выпускники? И какие дисциплины будут осваивать?

- К основным дисциплинам программы относятся: HR-аналитика, HR-проектирование, HR-digital, IT системы и инструменты в HR, Защита информации в управлении персоналом, Правовое обеспечение системы управления персоналом, Кадровая безопасность организации.

Образовательный результат программы "Цифровой HR-менеджмент" включает четыре крупные компетенции:

— Способность организовывать и осуществлять управление человеческими ресурсами в организациях в условиях цифровой трансформации;

— Способность проводить анализ бизнес-процессов организации с целью понимания текущего состояния и составления плана развития за счет кадрового менеджмента;

— Способность выбирать, внедрять, адаптировать и использовать эффективные цифровые HR-инструменты для решения задач бизнеса;

— Компетенции социально-психологического и правового характера для целей управления человеческими ресурсами организации.

Дисциплины можно разделить на блоки

Управление персоналом (Формирование, Использование, Развитие персонала и Управление эффективностью персонала);

Управление бизнесом (Теория организации, Бизнес-процессы, Экономика, Маркетинг);

Управление проектами (Разработка и реализация проектов, Методология проектной деятельности, Ресурсы и риски проекта);

Цифровые технологии в HR и HR-аналитика;

Блоки экономических, правовых и психологических дисциплин.

- Какими качествами должен обладать человек, который выбирает для обучения эту специальность?

- Отличительная черта современного общества — рост интереса к социально-психологическим ресурсам людей. Этот ресурс — основа развития любой организации. Это должен быть человек, который любит общаться с людьми, генерировать новые идеи, грамотно говорить и не стесняться публично выступать. Также важны организаторские способности, умение координировать и контролировать процессы. Знания, компетенции можно накопить и освоить в процессе обучения, но интересующимся студент просто обязан быть.

Ориентация на достижение результата, целеустремленность, аналитическое мышление, креативность, умение слушать, лояльность, эмоциональный интеллект, коммуникабельность, умение убеждать, стрессоустойчивость, гибкость и адаптивность. А владению цифровыми инструментами управления персоналом мы научим.

- Насколько сегодня востребованы HR-менеджеры и насколько перспективна сама сфера деятельности? Сколько можно зарабатывать в этой области?

- HR-менеджеры востребованы на рынке труда. За последние 2 года на работных сайтах наблюдается рост количества размещенных вакансий в сфере HR. Как сообщает hh.ru, за последние полгода количество вакансий выросло на 26%. Сама сфера деятельности перспективная, так как в ней можно развиваться как горизонтально (от обычного специалиста по подбору до HR-менеджера по обучению и развитию персонала), так и вертикально (до директора по персоналу или HR BP (HR-бизнес-партнёра)). Зарабатывать можно на старте от 35 000 рублей (менеджер по подбору) до 250 000 рублей (директор по персоналу).

Вакансия

Заработная плата в регионах, руб.

Заработная плата в Москве, руб.

Специалист кадровой службы

35 000-45 000

60 000-80 000

Начинающий
HR-специалист

40 000-60 000

70 000-90 000

HR-generalist

50 000-80 000

90 000-120 000

HR-директор

60 000-150 000

95 000-250 000

HR-бизнес- партнер

90 000-180 000

120 000-300 000

- Расскажите о плюсах и минусах данной профессии

- Любая компания, независимо от ее размера, нуждается в HR-специалистах для найма хороших людей, принятия решений о заработной плате и льготах, а также для поддержания отношений с сотрудниками. Вы никогда не останетесь без работы, если будете работать в HR, так как это ключевая часть каждой компании. HR эволюционирует от функции, которая заключается в найме и увольнении сотрудников, к функции управления человеческими ресурсами, которая является настоящим стратегическим фактором роста компании. Роли HR востребованы как никогда, и это должно сохраниться и в будущем.

"Плюсы+":

  • гарантия занятости
  • перспективы (эксперты прогнозируют, что в России востребованность профессии HR-менеджера будет расти);
  • востребованность таких специалистов (уже на втором курсе все студенты трудоустраиваются на стартовые позиции);
  • важность или значимость профессии (HR-менеджеры тесно работают с руководством компании и влияют на ведение бизнеса);
  • профессия HR-менеджера никогда не стоит на месте. Она постоянно развивается и меняется. Будь то новое трудовое законодательство, новые технологии или новые методы работы, например, когда весь офис работает из дома.

"Минусы-":

  • Вы должны уметь вести эмоционально тяжелые переговоры;
  • быть стрессоустойчивым, готовым к перегрузкам и держать эмоции под контролем (частое общение с людьми, которые находятся в стрессе по причине увольнения или неудачного собеседования).

- На что в первую очередь обращает внимание работодатель, нанимая HR-менеджера в команду?

- Будущий специалист должен понимать, как устроен бизнес, знать основные процессы управления персоналом в организации, грамотно и уверенно говорить, быть доброжелательным, уметь слышать и слушать, обладать привлекательными внешними данными. Все эти качества важны для работы с людьми. Иногда работодатели HR-менеджеров называют "людоведами": они ведут сотрудников (обучают, развивают, удерживают, вовлекают и мотивируют).

- Как вообще обстоит дело с трудоустройством? Следите ли вы за дальнейшей судьбой ваших выпускников?

- Да, следим и поддерживаем с ними обратную связь. Последние три года показатель по трудоустройству выше 80%, не доходит до 100, потому что кто-то в декрет уходит, в армию, а кто-то продолжает обучение на программах магистратуры "Кадровая безопасность организации". Два года назад 50% обучающихся были уже трудоустроены на 4 курсе, сейчас поступают запросы от работодателей на "хороших" студентов 2 курса.

Как показывает практика, выпускники начинают свою профессиональную деятельность с менеджера по подбору персонала или специалиста generalista (занимается маркетингом и рекрутингом персонала, выстраивает систему управления персоналом в организациях малого бизнеса). Далее, набравшись опыта, могут совмещать обучение в магистратуре и карьерное развитие.

Безусловно, мы следим за профессиональной деятельностью наших бывших студентов. Я бы не стала выделять кого-то конкретно, мы гордимся многими выпускниками. Но могу сказать, что всегда приятно видеть выпускников кафедры управления человеческими ресурсами, работающих в крупных корпоративных структурах, в органах государственной власти. Так как именно они формируют трудовые коллективы, которые способны принести пользу и рост национальной экономике.

- Какой совет вы дадите тем, кто стоит на перепутье и принимает решение, идти ли в эту профессию или нет?

- Однозначно идти в эту профессию: как показывает статистика, сейчас на рынке труда это одна из самых востребованных профессий. Каждая компания, начиная с малого бизнеса, нанимает в свою команду HR-специалиста, который будет помогать бизнесу достигать цели через человеческие ресурсы. Спрос на таких специалистов будет только расти, дефицит человеческих ресурсов в России приводит к увеличению стоимости привлечения кадров, и только через грамотно выстроенные HR-процессы по эффективному подбору персонала, управлению HR-брендом компании для удержания сотрудников и привлечения соискателей бизнес сможет развиваться и быть успешным.

Управление людьми — это призвание. Иногда так думают, но это не так. Этому нужно учиться, как учатся вождению автомобилем.

Чтобы ответить на этот непростой и такой важный вопрос, спросите себя, чем вам нравится заниматься.

Казалось бы, просто, но это только на первый взгляд.

"Нарисуйте в голове" рабочий день своей мечты.

Вот Вы вошли в офис… А в офис ли? Может, это производство, или разъездной характер работы, или Вы вообще не любите работать по четкому, фиксированному графику?

В подобной постановке вопроса ответ очень простой — HR-менеджер — одна из немногих отраслей, которая активно развивается и будет развиваться.

Да, автоматизируется, модернизируется и т. д., но развиваться будет в любом случае.

Почему? Потому что любую работу делают люди. Всегда. Везде. Даже если они управляют роботами.

Вот когда роботы будут управлять роботами, то это да, начнётся стагнация небольшая, и развитие HR сдвинется, видимо, в сферу поиска, развития и вдохновления тех, кто все это создаёт. Шутливо немного, но факт остаётся фактом.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2