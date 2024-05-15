Российский производитель БАС "Транспорт будущего" получил сертификат разработчика авиационной техники.
Получение сертификата разработчика авиационной техники подтверждает, что компания способна разрабатывать безопасные и соответствующие всем необходимым критериям БАС, поскольку структура, персонал, система управления компании удовлетворяют требованиям Федеральных авиационных правил.
В декабре 2023 г. "Транспорт будущего" запустил производство БАС в ОЭЗ "Тольятти", и заявил о планах произвести 1,5 тыс. агродронов и других типов БАС массой более 10 кг до конца 2024 года.
"Помимо сертификата разработчика, мы также получили лицензию Минпромторга на разработку летательной техники. Это — значимые шаги в реализации заявленных ранее планов, — говорит генеральный директор "Транспорта Будущего" Юрий Козаренко. — Работа в области сертификации и лицензирования ведется в активном взаимодействии с Минэкономразвития, Росавиацией, Министерством транспорта, Минпромторгом. Совместными усилиями мы стремимся к оптимизации процедуры получения необходимых разрешений и для других участников отрасли, чтобы обеспечить экономически эффективное, безопасное и масштабное применение БАС в целом ряде отраслей".
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?