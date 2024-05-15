Российский производитель БАС "Транспорт будущего" получил сертификат разработчика авиационной техники.

Получение сертификата разработчика авиационной техники подтверждает, что компания способна разрабатывать безопасные и соответствующие всем необходимым критериям БАС, поскольку структура, персонал, система управления компании удовлетворяют требованиям Федеральных авиационных правил.

В декабре 2023 г. "Транспорт будущего" запустил производство БАС в ОЭЗ "Тольятти", и заявил о планах произвести 1,5 тыс. агродронов и других типов БАС массой более 10 кг до конца 2024 года.

"Помимо сертификата разработчика, мы также получили лицензию Минпромторга на разработку летательной техники. Это — значимые шаги в реализации заявленных ранее планов, — говорит генеральный директор "Транспорта Будущего" Юрий Козаренко. — Работа в области сертификации и лицензирования ведется в активном взаимодействии с Минэкономразвития, Росавиацией, Министерством транспорта, Минпромторгом. Совместными усилиями мы стремимся к оптимизации процедуры получения необходимых разрешений и для других участников отрасли, чтобы обеспечить экономически эффективное, безопасное и масштабное применение БАС в целом ряде отраслей".