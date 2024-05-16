Самарские спортсмены привезли 6 медалей с кубка России по тхэквондо

С 8 по 14 мая в Набережных Челнах проходил Кубок России по тхэквондо. Спортсмены Самарской области завоевали 6 медалей и заняли третье место в общем командном зачете, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Золото завоевали Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг), Дмитрий Балахнеев (до 54 кг), Анастасия Баннова (до 62 кг), Алиса Ангелова Алиса (до 49 кг).
Серебро получила Виктория Еремина (до 49 кг), бронзу — Егор Шишканов (до 54 кг).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?