Самарские спортсмены привезли 6 медалей с кубка России по тхэквондо

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С 8 по 14 мая в Набережных Челнах проходил Кубок России по тхэквондо. Спортсмены Самарской области завоевали 6 медалей и заняли третье место в общем командном зачете, сообщает пресс-служба регионального минспорта.