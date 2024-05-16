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Кино Культура

Актриса Яна Поплавская проведет творческую встречу в Самаре с семьями участников СВО

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 17-18 мая состоится четвертый кинофестиваль "Свет Лучезарного Ангела". В эти дни будут организованы бесплатные показы фильмов, пройдут творческие встречи и мастер-классы. Одна из таких встреч состоится с участием актрисы Яны Поплавской. На встречу, которая пройдет в пятницу, 17 мая, в 14:00 в кинотеатре "Амбар-синема" (Южное шоссе,5) у приглашены члены семей военнослужащих.

Яна Поплавская — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог — уже много лет отправляет помощь народу Донбасса, а ее старший сын участвует в спецоперации. На творческой встрече приглашенных ожидает демонстрация короткометражного художественного фильма (6+) "Невыученный урок 14/41" (23 минуты).

Программу фестиваля "Свет Лучезарного Ангела" составят победители и лучшие художественные и документальные фильмы международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный Ангел", который ежегодно проходит в Москве. Духовный попечитель "Лучезарного Ангела" — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а председатель Оргкомитета — Светлана Медведева, президент Фонда социально-культурных инициатив.

Завершится фестиваль 18 мая показом художественной картины "Жили-были" (2017), ставшей победителем в номинации "За лучший полнометражный игровой фильм" на XIV "Лучезарном Ангеле".

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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