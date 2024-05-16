Актриса Яна Поплавская проведет творческую встречу в Самаре с семьями участников СВО

В Самаре 17-18 мая состоится четвертый кинофестиваль "Свет Лучезарного Ангела". В эти дни будут организованы бесплатные показы фильмов, пройдут творческие встречи и мастер-классы. Одна из таких встреч состоится с участием актрисы Яны Поплавской. На встречу, которая пройдет в пятницу, 17 мая, в 14:00 в кинотеатре "Амбар-синема" (Южное шоссе,5) у приглашены члены семей военнослужащих.

Яна Поплавская — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог — уже много лет отправляет помощь народу Донбасса, а ее старший сын участвует в спецоперации. На творческой встрече приглашенных ожидает демонстрация короткометражного художественного фильма (6+) "Невыученный урок 14/41" (23 минуты).

Программу фестиваля "Свет Лучезарного Ангела" составят победители и лучшие художественные и документальные фильмы международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный Ангел", который ежегодно проходит в Москве. Духовный попечитель "Лучезарного Ангела" — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а председатель Оргкомитета — Светлана Медведева, президент Фонда социально-культурных инициатив.

Завершится фестиваль 18 мая показом художественной картины "Жили-были" (2017), ставшей победителем в номинации "За лучший полнометражный игровой фильм" на XIV "Лучезарном Ангеле".