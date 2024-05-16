Четыре бойца из Тольятти выступят на турнире Ural FC 7

Четверо тольяттинских бойцов проведут свои поединки по правилам ММА на турнире Ural FC 7, который состоится 23 мая в Тольятти.

Никита Подковальников (статистика в ММА — 12 побед и пять поражений) в поединке в легком весе встретится с Акбаржоном Исламобоевым (7-1) из Узбекистана. Рим Хазиахметов (8-6) в бою в весе до 73 кг выйдет в октагон против соотечественника из Махачкалы Магомедкамиля Маликова (11-1). Максим Трунов (7-4) проведет поединок в полусреднем весе с Кишваром Худоеровым (10-8) из Таджикистана. Эти поединки пройдут в рамках главного карда турнира.

Бой еще одного бойца из Тольятти Егора Лысова с представителем Кыргызстана Азиретом Камаловым откроет шоу 23 мая.

Для Лысова и Трунова предстоящие поединки будут дебютными в Ural FC. Подковальников и Хазиахметов уже выступали на турнире Лиги в Самаре в марте 2023 года.

Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО "Тольяттиазот" (входит в Группу "Уралхим") — одного из крупнейших мировых производителей аммиака.

Титульный спонсор Лиги — Группа "Уралхим".

Билеты по ссылке.