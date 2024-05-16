Четыре бойца из Тольятти выступят на турнире Ural FC 7

Четверо тольяттинских бойцов проведут свои поединки по правилам ММА на турнире Ural FC 7, который состоится 23 мая в Тольятти.
Никита Подковальников (статистика в ММА — 12 побед и пять поражений) в поединке в легком весе встретится с Акбаржоном Исламобоевым (7-1) из Узбекистана. Рим Хазиахметов (8-6) в бою в весе до 73 кг выйдет в октагон против соотечественника из Махачкалы Магомедкамиля Маликова (11-1). Максим Трунов (7-4) проведет поединок в полусреднем весе с Кишваром Худоеровым (10-8) из Таджикистана. Эти поединки пройдут в рамках главного карда турнира.
Бой еще одного бойца из Тольятти Егора Лысова с представителем Кыргызстана Азиретом Камаловым откроет шоу 23 мая.
Для Лысова и Трунова предстоящие поединки будут дебютными в Ural FC. Подковальников и Хазиахметов уже выступали на турнире Лиги в Самаре в марте 2023 года.
Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро.
Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО "Тольяттиазот" (входит в Группу "Уралхим") — одного из крупнейших мировых производителей аммиака.
Титульный спонсор Лиги — Группа "Уралхим".
Билеты по ссылке.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?