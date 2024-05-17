Самарские студенты прошли в финал олимпиады "IТ-Планета 2024"

В 2024 г. финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2024" состоится 24–27 мая в IT-парке "Цифровая Арктика" Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в Архангельске.
В финале, который пройдет в очно-дистанционном формате, примут участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России и других стран. Участвуют и пять самарских студентов: Светлана Хаджиева (ПГУТИ), Дарья Гордиенко (СамГТУ), Глеб Лопаткин (ПВГУС), Екатерина Некрасова (ПГУТИ) и Алексей Булгаков (СамГТУ).
"IT-Планета" — это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет. Ежегодно в IT-Олимпиаде принимают участие более 20 тыс. студентов и дипломированных специалистов из более чем тысячи образовательных организаций 15 стран.
"Самарские ребята — постоянные участники олимпиады, каждый год они показывают высокий уровень подготовки и достойные результаты. В прошлом году нашу область в финале олимпиады представляла студентка Самарского технического университета Татьяна Бердникова, аспирантка кафедры "Химическая технология и промышленная экология". "IТ-Планета 2024" — это хорошая возможность для студентов проявить себя в сфере информационных технологий, обменяться опытом с высококлассными специалистами и в дальнейшем трудоустроиться в ведущих IT-компаниях", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
О необходимости поддерживать молодых ученых, в том числе в сфере ИКТ неоднократно заявлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой "1С: Предприятие", а также выполнить задачи на базе операционной системы "РЕД ОС" и в среде СУБД Postgres Pro. Кроме этого, финалисты будут презентовать собственные образовательные курсы, созданные на платформе iSpring, проекты на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса "РУДИРОН" и робототехнические устройства в конкурсе от компании "РОББО". Также участники финала будут сражаться за первенство в таких востребованных ИКТ-направлениях, как информационная безопасность, сетевые технологии, разработка мобильных приложений, веб-дизайн, 3D-моделирование и разработка компьютерных игр.
В основные дни финала олимпиады будет работать выставочная зона, на которой финалисты и гости смогут ознакомиться с технологиями компаний-партнеров, а также с достижениями участников олимпиады. Кроме этого будет проходить ярмарка вакансий, позволяющая участникам узнать о возможностях присоединиться к ведущим отечественным IТ-компаниям и пройти быстрые собеседования.
Благодаря онлайн-трансляции ключевых событий финала на сайте все желающие смогут присоединиться к мероприятию, чтобы в прямом эфире увидеть выступления финалистов, поддержать своих коллег и друзей, а также принять участие в образовательной программе финала.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.