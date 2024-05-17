Самарские студенты прошли в финал олимпиады "IТ-Планета 2024"

В 2024 г. финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2024" состоится 24–27 мая в IT-парке "Цифровая Арктика" Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в Архангельске.

В финале, который пройдет в очно-дистанционном формате, примут участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России и других стран. Участвуют и пять самарских студентов: Светлана Хаджиева (ПГУТИ), Дарья Гордиенко (СамГТУ), Глеб Лопаткин (ПВГУС), Екатерина Некрасова (ПГУТИ) и Алексей Булгаков (СамГТУ).

"IT-Планета" — это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет. Ежегодно в IT-Олимпиаде принимают участие более 20 тыс. студентов и дипломированных специалистов из более чем тысячи образовательных организаций 15 стран.

"Самарские ребята — постоянные участники олимпиады, каждый год они показывают высокий уровень подготовки и достойные результаты. В прошлом году нашу область в финале олимпиады представляла студентка Самарского технического университета Татьяна Бердникова, аспирантка кафедры "Химическая технология и промышленная экология". "IТ-Планета 2024" — это хорошая возможность для студентов проявить себя в сфере информационных технологий, обменяться опытом с высококлассными специалистами и в дальнейшем трудоустроиться в ведущих IT-компаниях", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

О необходимости поддерживать молодых ученых, в том числе в сфере ИКТ неоднократно заявлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой "1С: Предприятие", а также выполнить задачи на базе операционной системы "РЕД ОС" и в среде СУБД Postgres Pro. Кроме этого, финалисты будут презентовать собственные образовательные курсы, созданные на платформе iSpring, проекты на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса "РУДИРОН" и робототехнические устройства в конкурсе от компании "РОББО". Также участники финала будут сражаться за первенство в таких востребованных ИКТ-направлениях, как информационная безопасность, сетевые технологии, разработка мобильных приложений, веб-дизайн, 3D-моделирование и разработка компьютерных игр.

В основные дни финала олимпиады будет работать выставочная зона, на которой финалисты и гости смогут ознакомиться с технологиями компаний-партнеров, а также с достижениями участников олимпиады. Кроме этого будет проходить ярмарка вакансий, позволяющая участникам узнать о возможностях присоединиться к ведущим отечественным IТ-компаниям и пройти быстрые собеседования.

Благодаря онлайн-трансляции ключевых событий финала на сайте все желающие смогут присоединиться к мероприятию, чтобы в прямом эфире увидеть выступления финалистов, поддержать своих коллег и друзей, а также принять участие в образовательной программе финала.