Тольяттинцы стали призерами полуфиналов личного первенства страны по спидвею

В Октябрьском и Балаково сегодня прошли полуфиналы личного первенства России среди юниоров до 21 года. Сильнейшие юные таланты страны вели борьбу за попадание в число участников финала этих соревнований, который состоится в сентябре в Тольятти.
Оба полуфинала сегодня начались с минуты молчания в память о выдающемся российском спортсмене, гонщике Андрее Кудряшове, ушедшем из жизни сегодня утром в результате продолжительной болезни.
В числе соискателей 16 путевок в финал были и семь представителей Тольятти. Пять из них с задачей успешно справились. Более того, три наших юниора поднялись сегодня на призовые подиумы.
В Октябрьском Семен Грехов занял второе место, а в Балаково в дополнительном заезде наши Арсений Зубков и Даниил Визгирд объехали балаковца Николая Мельникова и заняли соответственно первое и второе места.
Также в число финалистов вышли тольяттинцы Иван Беляев и Матвей Коробельщиков.
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Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))