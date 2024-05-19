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Тольяттинцы стали призерами полуфиналов личного первенства страны по спидвею

БАЛАКОВО. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском и Балаково сегодня прошли полуфиналы личного первенства России среди юниоров до 21 года. Сильнейшие юные таланты страны вели борьбу за попадание в число участников финала этих соревнований, который состоится в сентябре в Тольятти.

Оба полуфинала сегодня начались с минуты молчания в память о выдающемся российском спортсмене, гонщике Андрее Кудряшове, ушедшем из жизни сегодня утром в результате продолжительной болезни.

В числе соискателей 16 путевок в финал были и семь представителей Тольятти. Пять из них с задачей успешно справились. Более того, три наших юниора поднялись сегодня на призовые подиумы.
В Октябрьском Семен Грехов занял второе место, а в Балаково в дополнительном заезде наши Арсений Зубков и Даниил Визгирд объехали балаковца Николая Мельникова и заняли соответственно первое и второе места.

Также в число финалистов вышли тольяттинцы Иван Беляев и Матвей Коробельщиков.

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