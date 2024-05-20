Пожар в самарском ресторане "Каледония" потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в самарском ресторане "Каледония", сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, мансарда трехэтажного здания по ул. Дыбенко, д. 104 загорелась примерно в 15 часов. В результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, обвалилась кровля здания.

Силами 48 специалистов с привлечением 14 единиц техники открытое горение удалось ликвидировать в 17:22. В 18:28 пожар полностью потушили. Обошлось без пострадавших.