ПСБ: более трети предпринимателей продают свои товары и услуги онлайн

До 36% выросла доля компаний малого и среднего бизнеса, реализующих свои товары и услуги через Интернет. Об этом рассказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ на региональном форуме "Мой бизнес 63", выступая на панельной сессии "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса".
"Цифровизация бизнес-процессов остается одним из ключевых трендов для развития российского бизнеса и важным элементом повышения его конкурентоспособности. Только за последний год доля компаний, реализующих товары и услуги через интернет, выросла до 36%. При этом треть таких МСП продают онлайн почти половину своей продукции, в то время как в феврале 2023 года таких насчитывалось лишь четверть. У предпринимателей также сохраняется тренд на импортозамещение как за счет российских аналогов, так и за счет поставок из дружественных стран", - отметил Кирилл Тихонов.
Пленарная сессия состоялась при участии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, заместителя генерального директора АО "Корпорация МСП" Андрея Железнякова и других федеральных спикеров. Участники обсудили актуальные тенденции и возможности для развития и роста бизнеса в России.
Форум "Мой бизнес 63" проходит в Самарской области в рамках Дня российского предпринимательства, ежегодно его посещает более 1500 участников. Организаторами мероприятия являются Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". В 2024 году ПСБ выступает генеральным партнером форума.
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