"Ростелеком" подключил цифровые услуги самарскому санаторию "Дубки"

"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами санаторий-профилакторий Новокуйбышевского НПЗ "Дубки". Для подключения услуг компания проложила около 10 км линий связи от гигабитного канала до конечного оборудования. Специалисты провайдера установили 49 точек Wi-Fi, смонтировали 66 приставок интерактивного ТВ и организовали виртуальную АТС на 60 телефонных номеров.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"К каждой точке Wi-Fi могут подключиться до 60 пользователей в радиусе ста метров от нее. Все номера оборудованы телефонами для связи на территории санатория и телевизионными приставками для просмотра интерактивного ТВ. Таким образом мы полностью обеспечили цифровыми сервисами социальные объекты Новокуйбышевского НПЗ".
Чтобы защитить данные заказчика в интернете, оператор организовал закрытую беспроводную сеть для служебного пользования. Персонал получил возможность оперативно обрабатывать заявки на бронирование номеров, вести электронный документооборот и отчетность. При заезде отдыхающих сотрудники санатория создают ваучеры, вносят в них данные о гостях, автоматически генерируют логин и пароль для доступа к цифровым сервисам "Ростелекома".
Работники завода и члены их семей могут общаться, смотреть развлекательные передачи, фильмы и сериалы на территории оздоровительного учреждения. Пациентам доступны 76 эфирных, развлекательных и бизнес-каналов, в том числе в HD-формате. Каждую программу сопровождает встроенное описание. Можно воспользоваться функциями записи, паузы и перемотки.
Около 40 санаториев и баз отдыха Самарской области уже пользуются услугами "Ростелекома". Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах для малого и среднего бизнеса можно на сайте компании, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)