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"Ростелеком" подключил цифровые услуги самарскому санаторию "Дубки"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами санаторий-профилакторий Новокуйбышевского НПЗ "Дубки". Для подключения услуг компания проложила около 10 км линий связи от гигабитного канала до конечного оборудования. Специалисты провайдера установили 49 точек Wi-Fi, смонтировали 66 приставок интерактивного ТВ и организовали виртуальную АТС на 60 телефонных номеров.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"К каждой точке Wi-Fi могут подключиться до 60 пользователей в радиусе ста метров от нее. Все номера оборудованы телефонами для связи на территории санатория и телевизионными приставками для просмотра интерактивного ТВ. Таким образом мы полностью обеспечили цифровыми сервисами социальные объекты Новокуйбышевского НПЗ".

Чтобы защитить данные заказчика в интернете, оператор организовал закрытую беспроводную сеть для служебного пользования. Персонал получил возможность оперативно обрабатывать заявки на бронирование номеров, вести электронный документооборот и отчетность. При заезде отдыхающих сотрудники санатория создают ваучеры, вносят в них данные о гостях, автоматически генерируют логин и пароль для доступа к цифровым сервисам "Ростелекома".

Работники завода и члены их семей могут общаться, смотреть развлекательные передачи, фильмы и сериалы на территории оздоровительного учреждения. Пациентам доступны 76 эфирных, развлекательных и бизнес-каналов, в том числе в HD-формате. Каждую программу сопровождает встроенное описание. Можно воспользоваться функциями записи, паузы и перемотки.

Около 40 санаториев и баз отдыха Самарской области уже пользуются услугами "Ростелекома". Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах для малого и среднего бизнеса можно на сайте компании, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.

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