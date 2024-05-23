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Футбол Спорт

"Крылья" сыграют в футболках, посвященных Международному Дню пропавших детей

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 мая — Международный день пропавших детей. Он посвящён повышению осведомлённости о проблеме исчезновения детей, привлечению внимания к поисковым отрядам и поддержке семей, которые столкнулись с подобной трагедией.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Для поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" эта дата имеет особое значение, так как напоминает о причинах его создания и главной миссии — оперативное реагирование и помощь в поиске пропавших людей.

В преддверии этого дня "Крылья Советов" подготовили на матч с "Пари НН" специальные футболки, где будет нанесена фраза "Помочь ей можешь только ты" и телефон горячей линии 8-800-700-54-52 "ЛизаАлерт".

В съемке приняли участие игроки команды Сергей Бабкин, Владислав Шитов и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" на фоне городского арт-объекта "Помочь ей можешь только ты", который был открыт в прошлом году.

Каждый может стать тем, кто спасет человеку жизнь.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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