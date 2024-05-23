"Крылья" сыграют в футболках, посвященных Международному Дню пропавших детей

25 мая — Международный день пропавших детей. Он посвящён повышению осведомлённости о проблеме исчезновения детей, привлечению внимания к поисковым отрядам и поддержке семей, которые столкнулись с подобной трагедией.

Для поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" эта дата имеет особое значение, так как напоминает о причинах его создания и главной миссии — оперативное реагирование и помощь в поиске пропавших людей.

В преддверии этого дня "Крылья Советов" подготовили на матч с "Пари НН" специальные футболки, где будет нанесена фраза "Помочь ей можешь только ты" и телефон горячей линии 8-800-700-54-52 "ЛизаАлерт".

В съемке приняли участие игроки команды Сергей Бабкин, Владислав Шитов и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" на фоне городского арт-объекта "Помочь ей можешь только ты", который был открыт в прошлом году.

Каждый может стать тем, кто спасет человеку жизнь.