Тольяттинские бойцы прошли процедуру взвешивания перед турниром Ural FC 7

Четверо тольяттинских бойцов проведут свои поединки по правилам ММА на турнире Ural FC 7, который пройдет 23 мая в Тольятти. Накануне мероприятия на набережной 6-го квартала состоялась официальная процедура взвешивания участников.

Никита Подковальников (статистика в ММА — 12 побед и пять поражений) в поединке в легком весе встретится с Абубакиром Токтамышевым из Кыргызстана. Вес Подковальникова составил 74,6 кг, а его соперника — 75,9 кг.

Рим Хазиахметов (8-6) выйдет в октагон против соотечественника Олега Петеримова (11-10). Вес Хазиахметова — 72,4 кг, а Петеримова — 72,8 кг. Эти два поединка пройдут в рамках главного карда Ural FC.

Максим Трунов (7-4, вес — 77,3 кг) проведет поединок в полусреднем весе с Кишваром Худоеровым (10-8, вес — 77,5 кг) из Таджикистана. А бой еще одного бойца из Тольятти Егора Лысова (вес — 84,5 кг) с представителем Кыргызстана Азиретом Камаловым (вес — 83,9 кг) откроет шоу 23 мая. Для Лысова и Трунова предстоящие поединки будут дебютными в Ural FC. А Подковальников и Хазиахметов уже выступали на втором шоу лиги в Самаре в марте 2023 года.

Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро. Оба бойца показали одинаковый вес накануне турнира.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО "Тольяттиазот" (входит в группу "Уралхим") — одного из крупнейших мировых производителей аммиака.

Билеты по ссылке.

В прямом эфире турнир Ural FC 7 можно будет посмотреть на телеканале UDAR.

Титульный спонсор Лиги — Группа "Уралхим"

Группа компаний "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют более 23 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.